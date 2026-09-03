Las carreras de F1 serán más cortas en 2027: ¿cuál es el motivo?

Los grandes premios de Fórmula 1 serán más cortos en 2027, en el marco del cambio de equilibrio entre la potencia eléctrica y la de combustión interna.

Esta ha sido una posibilidad desde que las partes interesadas debatieron los cambios en la fórmula técnica a principios de esta temporada, pero en esa fase se creía que solo unos pocos eventos se verían afectados.

En cambio, se ha acordado que la longitud máxima de todos los grandes premios se reducirá de 305 km a 290 km. Mónaco, que está limitado a 260 km debido a su trazado único, también es probable que se acorte.

Motorsport.com entiende que esta propuesta se presentó a los equipos por correo electrónico la semana pasada y recibió un amplio acuerdo, pero aún debe ser ratificada por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA.

El trasfondo de esto es la amplia impopularidad de las últimas regulaciones técnicas, en las que la potencia eléctrica y la del motor de combustión interna contribuyen por igual a la potencia total. A los pilotos no les gusta el estilo de conducción contraintuitivo impuesto por la necesidad constante de recuperar y desplegar energía eléctrica; tampoco han resultado populares entre los competidores las carreras de estilo 'yo-yo' causadas por los estados variables de carga de la batería.

Aunque las partes interesadas acordaron avanzar hacia una proporción de 60:40 a favor de la combustión interna en 2028, con un mayor flujo de combustible, habrá un paso intermedio de 58:42 la próxima temporada. La razón de esto es que, en aquel momento, al menos la mitad de los equipos planeaban mantener sus chasis de 2026, lo que hacía poco práctico agrandar el depósito de combustible.

Stirling Moss lidera el pelotón a través de Eau Rouge en Spa en 1958, el año en que la distancia máxima de carrera se redujo de 500 a 300 km. Photo by: Getty Images

Este argumento se evaporó una vez que los equipos se dieron cuenta de que los cambios en las regulaciones aerodinámicas significaban que tendrían que cambiar sus diseños de chasis para mantener una ventaja competitiva, pero aún hay razones para no llevar demasiado lejos el tamaño de los depósitos de combustible. El peso sigue siendo un problema en la F1 pese a que los coches actuales son 30 kg más ligeros que la generación anterior.

Dado el cambio en el equilibrio de la potencia entregada, se requería un mayor flujo de combustible para permitir que los motores contribuyeran más. Si usan más combustible, necesitan llevar más, o acortar las carreras.

Las propuestas iniciales se centraban en acortar aquellas carreras con más probabilidades de ser críticas en cuanto al combustible, y en limitar el número de vueltas que los coches pueden dar antes de alinearse en la parrilla previa.

Pero se entiende que acortar todas las carreras en una cantidad uniforme fue considerado el menor de varios males. El titular de los derechos comerciales en particular ha sido muy sensible a las críticas a las nuevas regulaciones, y acortar solo unas pocas carreras haría inevitablemente que la necesidad de hacerlo se convirtiera en tema de conversación durante esos fines de semana. Esto daría más exposición a la opinión generalizada de que las reglas no son adecuadas para su propósito.

Estandarizar la distancia de carrera más corta daría al asunto una vida útil mucho más breve como tema de conversación.

Algunos puristas pueden quedar horrorizados ante el acortamiento de los grandes premios, pero no es un concepto nuevo. En 1958, como parte de un paquete más amplio de cambios que incluía la prohibición de los combustibles a base de alcohol, las longitudes máximas de carrera se redujeron de 500 km o tres horas a 300 km y dos horas.