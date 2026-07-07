Un casco que Senna utilizó en un gran premio alcanza cifra de seis dígitos en una subasta

Un casco utilizado en carrera por el tres veces campeón de Fórmula 1 Ayrton Senna ha experimentado un espectacular aumento de 100 000 libras en las pujas durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña, lo que ha elevado su puja actual a 260 000 libras en el momento de redactar esta noticia.

Esta pieza emblemática de la historia del automovilismo, que fue utilizada por la leyenda brasileña durante la temporada de F1 de 1992, se subasta actualmente por primera vez a través de BUDDS Auctions.

La subasta tendrá lugar en el Museo de Silverstone el 7 de julio, y el lote 361 ya ha superado con creces su estimación inicial previa a la venta de , que oscilaba entre 80 000 y 120 000 libras esterlinas.

Verificado por un certificado oficial de autenticidad de McLaren y comparado exhaustivamente con fotografías para verificar que no se utilizó en el Gran Premio de Francia, el casco Shoei fue utilizado específicamente por Senna durante los Grandes Premios de Gran Bretaña, Alemania y Hungría, el último de los cuales ganó.

Curiosamente, el Gran Premio de Alemania de 1992 en Hockenheim fue la única ocasión en la historia de la F1 en la que Senna compartió podio con Michael Schumacher y Nigel Mansell. En aquel momento, Senna era el campeón vigente y competía en la que sería la última temporada de la colaboración entre Honda y McLaren.

Ayrton Senna, McLaren MP4-7A Honda Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Sin embargo, la subasta en directo de BUDDS en Silverstone no se centra exclusivamente en Senna. El evento también cuenta con una colección especial cedida por Mansell, campeón de 1992. Se espera que la colección alcance un valor superior a las 40 000 libras, y todos los ingresos obtenidos por los lotes de Mansell se donarán a UK Youth.

Otros artículos que se subastarán incluyen una réplica de un mono de carreras infantil de Williams firmado por Nigel Mansell, un casco de la época de 1987 firmado por Nigel Mansell y unos guantes procedentes del Museo Nigel Mansell, un mono de carreras usadopor Charles Leclerc en el Gran Premio de Las Vegas de 2025 con un diseño especial para el fin de semana, una réplica de unos guantes firmados por Stirling Moss, y una réplica de los guantes "Last Win" de Williams-Renault de 1994 firmados por Nigel Mansell.

También se incluyen otros guantes de carrera usados, cascos a escala firmados, fotografías, camisetas y maquetas de coches.