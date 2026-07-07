Monza volverá a tener carrera sprint de F1 en 2027

Mientras Monza sigue adelante con su plan de modernización, que ahora ha entrado en una nueva fase tras las intervenciones ya completadas en la pista y en las infraestructuras como los pasos subterráneos, también llegan novedades relevantes en el ámbito deportivo.

A partir de 2027, el trazado italiano entrará en el grupo de circuitos que albergarán las carreras sprint, inaugurando un ciclo trienal que añadirá a la tradicional carrera del domingo también la prueba corta del sábado, al menos hasta 2029.

Así lo confirmó el presidente del Automóvil Club Italiano, Geronimo La Russa, quien durante la presentación del GP de cara a la cita de septiembre confirmó esta novedad: "Hemos alcanzado un acuerdo, a partir del año que viene, por tres años, tendremos la carrera Sprint".

Para el "Templo de la Velocidad" se trata de un regreso, porque Monza ya había albergado la carrera sprint en 2021, el primer año en que el formato se introdujo en la Fórmula 1. En aquel entonces, la carrera corta determinaba también la parrilla del domingo, un contexto que llevó al célebre incidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen y a la victoria de Daniel Ricciardo con McLaren.

En aquel momento, la Fórmula 1 eligió precisamente Monza, junto con Silverstone e Interlagos, como uno de los circuitos en los que experimentar el nuevo formato, considerándolo especialmente adecuado para evaluar el potencial de la carrera corta. En los años siguientes, el campeonato amplió el abanico de pistas involucradas, aumentando también el número de fines de semana con carrera sprint, que pasaron de tres a seis por temporada.

Durante su intervención, La Russa explicó también que ya se han vendido más de 300 mil entradas para los cuatro días del evento de 2026. Además, se ha añadido una tribuna provisional, por el momento reservada a los socios del ACI, que en el futuro podría abrirse también al público para ampliar aún más la capacidad y la oferta del circuito.