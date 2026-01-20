Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1 Presentación de Haas para la F1 2026

Charles Leclerc presenta el casco que usará en la temporada 2026 de F1

Charles Leclerc ha revelado el nuevo diseño de su casco Ferrari con detalles en azul celeste para 2026, antes del evento de presentación de la decoración del equipo.

Lydia Mee
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc ha presentado su casco para la temporada 2026 de Fórmula 1.

El piloto de Ferrari ha mantenido su habitual guiño a su país natal con el rojo y el blanco de la bandera monegasca, que conforman la mayor parte del diseño, con toques de azul celeste, que, según explica, es su color favorito. 

"Aquí lo tenemos. He mantenido una base similar a la del año pasado, obviamente en rojo y blanco", dijo en el vídeo de presentación. "Quiero que sea sencillo, y eso es obviamente la bandera monegasca y mis colores también.

Y he añadido mi color favorito, que es el azul celeste, que creo que queda muy bien. Es un poco diferente al del año pasado, pero no tanto. Estoy contento con el resultado, espero que os guste".

 

Esto llega antes del evento de presentación de Ferrari para 2026, que tendrá lugar el viernes 23 de enero y en el que se desvelará la decoración del coche de Maranello para la temporada 2026. 

Ferrari ha presentado los monos de carrera para 2026, que presentan un diseño principalmente rojo, como era de esperar, con más detalles en blanco que anteriormente. El diseño, que también incluye el llamativo logotipo azul de HP, patrocinador principal del equipo, ha llevado a los aficionados a preguntarse si la decoración seguirá una línea de diseño similar.

El equipo, dirigido por el director Fred Vasseur, terminó cuarto en la clasificación de constructores de 2025 con 398 puntos. Leclerc terminó quinto en la clasificación de pilotos con 242 puntos y su compañero de equipo Lewis Hamilton quedó sexto con 156 puntos.

La nueva ola de regulaciones que llegará en 2026, que incluye una división al 50 % entre la combustión interna y la energía eléctrica, coches más ligeros y pequeños y aerodinámica activa, entre muchos otros cambios, supondrá un reinicio, algo que todos los equipos querrán aprovechar al máximo.

La temporada 2026 de F1 comenzará con el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo.

 

Más de la F1 :

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Honda: "Quizás tengamos dificultades" en la temporada 2026 de F1
Artículo siguiente Por qué el gran secreto del motor Honda F1 está en la batería del sistema eléctrico

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee
Cadillac confía en que el motor Ferrari es legal y tendrá potencial

Cadillac confía en que el motor Ferrari es legal y tendrá potencial

Fórmula 1
Fórmula 1
Cadillac confía en que el motor Ferrari es legal y tendrá potencial
En vivo: Sigue la presentación del Audi F1 2026, conoce los horarios

En vivo: Sigue la presentación del Audi F1 2026, conoce los horarios

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Haas para la F1 2026
En vivo: Sigue la presentación del Audi F1 2026, conoce los horarios
Piastri predice que las primeras carreras de 2026 podrían ser impredecibles por una razón clave

Piastri predice que las primeras carreras de 2026 podrían ser impredecibles por una razón clave

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Racing Bulls para la F1 2026
Piastri predice que las primeras carreras de 2026 podrían ser impredecibles por una razón clave
Charles Leclerc
Más de
Charles Leclerc
Ferrari completa el encendido del SF-26 de Leclerc y Hamilton para la F1 2026

Ferrari completa el encendido del SF-26 de Leclerc y Hamilton para la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Ferrari completa el encendido del SF-26 de Leclerc y Hamilton para la F1 2026
Ferrari anuncia un nuevo patrocinador para la F1 2026

Ferrari anuncia un nuevo patrocinador para la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Ferrari anuncia un nuevo patrocinador para la F1 2026
¿Realmente Ferrari está en problemas para 2026? Esto sabemos

¿Realmente Ferrari está en problemas para 2026? Esto sabemos

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Realmente Ferrari está en problemas para 2026? Esto sabemos
Ferrari
Más de
Ferrari
Ferrari muestra sus uniformes para la F1 2026 y genera reacciones entre los fans

Ferrari muestra sus uniformes para la F1 2026 y genera reacciones entre los fans

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Haas para la F1 2026
Ferrari muestra sus uniformes para la F1 2026 y genera reacciones entre los fans
El Ferrari F1 de Michael Schumacher de 1997 apunta a una subasta millonaria

El Ferrari F1 de Michael Schumacher de 1997 apunta a una subasta millonaria

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
El Ferrari F1 de Michael Schumacher de 1997 apunta a una subasta millonaria
Cuatro pilotos de F1 están en la lista de atletas mejor pagados de 2025 de Sportico

Cuatro pilotos de F1 están en la lista de atletas mejor pagados de 2025 de Sportico

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Cuatro pilotos de F1 están en la lista de atletas mejor pagados de 2025 de Sportico

Últimas noticias

Bortoleto: No creo que con Audi ganemos este año, solo debemos mejorar

Bortoleto: No creo que con Audi ganemos este año, solo debemos mejorar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Bortoleto: No creo que con Audi ganemos este año, solo debemos mejorar
¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?

¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?
Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1

Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1
Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de F1 para 2026

Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de F1 para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de F1 para 2026

Contáctenos

© 2026 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros