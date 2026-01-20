Charles Leclerc presenta el casco que usará en la temporada 2026 de F1
Charles Leclerc ha revelado el nuevo diseño de su casco Ferrari con detalles en azul celeste para 2026, antes del evento de presentación de la decoración del equipo.
Charles Leclerc ha presentado su casco para la temporada 2026 de Fórmula 1.
El piloto de Ferrari ha mantenido su habitual guiño a su país natal con el rojo y el blanco de la bandera monegasca, que conforman la mayor parte del diseño, con toques de azul celeste, que, según explica, es su color favorito.
"Aquí lo tenemos. He mantenido una base similar a la del año pasado, obviamente en rojo y blanco", dijo en el vídeo de presentación. "Quiero que sea sencillo, y eso es obviamente la bandera monegasca y mis colores también.
Y he añadido mi color favorito, que es el azul celeste, que creo que queda muy bien. Es un poco diferente al del año pasado, pero no tanto. Estoy contento con el resultado, espero que os guste".
Esto llega antes del evento de presentación de Ferrari para 2026, que tendrá lugar el viernes 23 de enero y en el que se desvelará la decoración del coche de Maranello para la temporada 2026.
Ferrari ha presentado los monos de carrera para 2026, que presentan un diseño principalmente rojo, como era de esperar, con más detalles en blanco que anteriormente. El diseño, que también incluye el llamativo logotipo azul de HP, patrocinador principal del equipo, ha llevado a los aficionados a preguntarse si la decoración seguirá una línea de diseño similar.
El equipo, dirigido por el director Fred Vasseur, terminó cuarto en la clasificación de constructores de 2025 con 398 puntos. Leclerc terminó quinto en la clasificación de pilotos con 242 puntos y su compañero de equipo Lewis Hamilton quedó sexto con 156 puntos.
La nueva ola de regulaciones que llegará en 2026, que incluye una división al 50 % entre la combustión interna y la energía eléctrica, coches más ligeros y pequeños y aerodinámica activa, entre muchos otros cambios, supondrá un reinicio, algo que todos los equipos querrán aprovechar al máximo.
La temporada 2026 de F1 comenzará con el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo.
