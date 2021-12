Sergio Pérez promete luchar "hasta la última vuelta" en Abu Dhabi

La máxima categoría del automovilismo cuenta las horas para una definición histórica el próximo fin de semana en Yas Marina entre Verstappen y Hamilton, quienes llegarán igualados en puntos para dirimir el campeonato del mundo.

Los dos protagonistas por el título necesitarán tener todas las herramientas posibles a su disposición y es allí donde sus respectivos compañeros de equipo pueden tener un papel importante durante la carrera de este domingo.

En el caso de Sergio Pérez, el mexicano viene de un fin de semana de menos a más en Arabia Saudita que se truncó por un accidente en el reinicio posterior a la primera bandera roja de Yeda.

"Teníamos un buen ritmo en Yeda, pero por desgracia no pudimos aprovecharlo durante la carrera y el fin de semana. Tuvimos mucha mala suerte con la bandera roja y el resto no fue un día ideal, pero seguiremos empujando y no nos rendiremos", dijo Pérez en declaraciones oficiales entregadas por Red Bull Racing en la previa de Abu Dhabi.

El circuito de Yas Marina presenta algunos cambios importantes para la edición 2021 del GP de Abu Dhabi, con una nueva curva peraltada y ajustes entre las curvas 17 a 20 para crear un final de vuelta más rápido y fluido.

Pérez no ve la hora de subirse a su RB16B y descubrir en carne propia estas variantes que se han implementado.

"Sí, el trazado de la pista ha cambiado bastante desde la temporada pasada, se ha vuelto mucho más rápido que antes, así que será interesante ver cómo se adaptan a él todos los coches. Estoy deseando salir allí el viernes para conducirlo por mí mismo", comentó.

Preguntado por lo que ha sido la temporada 2021 y la gran definición que tendrá lugar en Abu Dhabi, el piloto de Guadalajara respondió: "Ha sido una gran temporada, para los aficionados y para el equipo. Nos hemos esforzado al máximo, lo hemos dado todo y seguiremos haciéndolo hasta la última vuelta".

A modo de balance de su primera temporada con Red Bull, Pérez declaró:"¡Ha sido un primer año agitado con Red Bull Racing Honda! Por fin me siento en casa con el equipo y estoy deseando conseguir más cosas juntos la próxima temporada. Tenemos todo en su sitio para empezar con buen pie en 2022 y espero que sea un año exitoso para el equipo".