"Checo Pérez se penaliza a sí mismo al chocar", dice Magnussen

Kevin Magnussen fue víctima de un choque por parte de Sergio Pérez en la horquilla de la curva 11 en la primera parte del Gran Premio de Japón este domingo en el circuito de Suzuka.

El piloto de Red Bull Racing estaba intentando recuperar posiciones después de pasar por boxes tras un contacto con Lewis Hamilton en el inicio de la carrera, y había recibido una penalización de cinco segundos por adelantar a Fernando Alonso al momento de entrar al pitlane bajo un período de coche de seguridad.

El incidente cambió por completo la carrera de Magnussen, quien finalmente cruzó la meta en la 15º posición a una vuelta abajo del ganador, Max Verstappen, y último entre los pilotos clasificados en el gran premio.

"Pérez nos hizo hacer un trompo y nos arruinó la carrera. Tuvimos que entrar en boxes demasiado pronto para la estrategia de dos paradas y la degradación de neumáticos que teníamos", dijo Magnussen.

"Era demasiado pronto para entrar en boxes, pero tuvimos que hacerlo. Tres paradas habrían sido peor, yo estaba atascado en el medio y si hubiera pasado 5, 6, 7 vueltas más tarde, entonces podría haber estado bien. He estado gestionando mis neumáticos toda la carrera y aún así he tenido más degradación de la que debería haber tenido".

"Checo" Pérez, quien luego asumió la culpa por el hecho, recibió cinco segundos de penalización por golpear a Magnussen, siendo el segundo fin de semana consecutivo en que el mexicano es sancionado por chocar a otro piloto después de haber lo mismo con Alex Albon, de Williams, en Singapur.

Para el danés, sin embargo, el castigo que recibió el piloto de Guadalajara es irrelevante dado que su carrera quedó arruinada tras el incidente.

"Creo que (Pérez) se penaliza a sí mismo. Hay una penalización natural por hacer eso, no se ve bien para él, pero es lo que es, estamos corriendo y él estaba en una posición de mierda e hizo un movimiento de mierda", declaró.

Magnussen, quien venía de terminar décimo el domingo pasado en la pista urbana de Marina Bay, no encontró aspectos positivos de su paso por Japón.

"No, no lo creo. La clasificación fue positiva para mí personalmente, pero aún así la 15ª posición no fue satisfactoria. Sólo intento centrarme en lo que puedo hacer y asegurarme de hacer bien las cosas que están bajo mi control", finalizó.

