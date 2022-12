"Será interesante cuando pidan a Pérez ayudar a Verstappen en 2023"

Cargar reproductor de audio

Max Verstappen y Sergio Pérez siempre mostraron una gran relación públicamente y un sólido trabajo en equipo en la pista desde que el piloto de Guadalajara se unió a Red Bull Racing para la temporada 2021 de Fórmula 1.

Sin embargo, una realidad diferente explotó en noviembre pasado en el Gran Premio de Brasil cuando Red Bull le solicitó a Verstappen que dejara pasar a Pérez para ayudarlo en su pelea por el subcampeonato con Charles Leclerc.

El bicampeón mundial se negó a hacerlo aludiendo que ya le había dicho al equipo que no lo haría y que había dado sus razones al respecto, las cuales serían el accidente de Pérez en la Q3 de la clasificación de Mónaco en mayo, que arruinó una posible pole position para Verstappen.

"Creo que sólo el próximo año vamos a conocer el verdadero daño de lo de Brasil entre Verstappen y Pérez" - Karun Chandhok

Pérez, por su parte, se mostró muy molesto con su compañero de equipo en Interlagos, recordando que lo había ayudado en varias ocasiones durante 2021 y 2022, pero tras una reunión con la cúpula de Red Bull todos acordaron trabajar juntos para el final del año en Abu Dhabi.

Durante el fin de semana en Yas Marina, donde Verstappen ganó cómodamente y "Checo" no pudo vencer a Leclerc en el duelo por el subcampeonato, y luego en diferentes eventos de la escudería desde entonces, ambos pilotos de Red Bull se han mostrado juntos y con una aparente buena relación.

Max Verstappen, Sergio Pérez, Christian Horner y Adrian Newey durante los festejos de Red Bull en Milton Keynes. Photo by: Red Bull Content Pool

Pero para Karun Chandhok, la situación podría explotar nuevamente en algún momento de la próxima temporada de Fórmula 1.

"Puedo decir que aún recuerdo a pilotos que me bloquearon en una vuelta de clasificación en 2007. Son momentos clave", dijo Chandhok en Sky Sports F1. "Creo que sólo vamos a conocer el verdadero daño de lo de Brasil el próximo año en un momento en que a 'Checo' se le pida que ayude a Max, y creo que va a ser interesante".

Más allá de la relación con Verstappen, Chandhok cree que Pérez necesita tener mejores resultados en 2023 tras un 2022 donde fue ampliamente superado por su compañero de garaje.

"En última instancia, sin embargo, 'Checo' tiene que levantar su juego, porque sólo superó a Max tres veces este año, las tres en circuitos urbanos. Una de ellos fue Mónaco, que tal vez haya que ponerle un asterisco. Tiene que levantar su juego si va a estar en condiciones de luchar", dijo el ex piloto del equipo HRT.

Chandhok, además, piensa que la presencia de Daniel Ricciardo como tercer piloto de Red Bull puede ser una amenaza para Pérez de cara a 2024, si bien el mexicano tiene contrato por dos temporadas con la escudería de Milton Keynes.

"Creo que Daniel contra 'Checo' es una lucha interesante por el asiento para 2024", dijo el indio, aunque advirtió tener intriga por cómo será evaluado el australiano en Red Bull.

"¿Cómo evalúan a Daniel? Eso es lo que me interesa ver. Porque el simulador no es lo mismo que conducir un coche real. Entonces, ¿lo probarán en algún test? Lo que me gustaría ver es cómo evalúan genuinamente el Daniel Ricciardo de hoy", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!