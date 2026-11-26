Fórmula 1 GP de Qatar

Checo Pérez es citado por los comisarios en el GP de Qatar por llegar tarde a conferencia

Sergio Pérez y un representante de Cadillac fueron citados por los comisarios de la FIA en el GP de Qatar 2026 tras llegar tarde a la conferencia de prensa oficial del jueves en Lusail.

Luis Ramírez

Publicado: 26 nov 2026, 17:11

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Sergio Pérez, Cadillac

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

El mexicano Sergio Pérez arrancó el fin de semana del Gran Premio de Qatar 2026 con un nuevo llamado ante los comisarios luego de que lo citaran por haber llegado tarde a la conferencia de prensa oficial de los jueves en el circuito de Lusail.

A través de un documento emitido por el panel de comisarios este jueves 26 de noviembre, se notificó al equipo Cadillac que tanto el piloto del monoplaza número 11 como un representante de la escudería deberán presentarse ante los oficiales este viernes 27 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo local de Qatar), ya en el primer día de actividades en pista de la penúltima competencia del calendario.

De acuerdo con el citatorio, Checo Pérez deberá comparecer a una presunta infracción al Artículo B10.1.1.a del reglamento deportivo de la Fórmula 1, el cual regula la asistencia puntual de los pilotos convocados a las actividades obligatorias con los medios de comunicación. Aunque este tipo de faltas suelen resolverse con una reprimenda o una sanción económica para el piloto o el equipo, la resolución se conocerá hasta después de la audiencia del viernes tras las primeras sesiones en pista.

El mexicano estaba confirmado para la segunda parte de la conferencia de prensa en Lusail junto al piloto de Ferrari, Charles Leclerc, y el de McLaren, Oscar Piastri. Pérez arribó luego de que ambos habían dejado la sala.

Checo Pérez ya arrastra un castigo pendiente en la parrilla de Qatar

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Pérez llega al fin de semana con una penalización pendiente de cinco posiciones en la parrilla de salida para la carrera del domingo.

Dicha sanción se originó durante el pasado Gran Premio de Las Vegas, cuando en la vuelta 18 Checo intentó superar por el interior al Haas del brasileño Rafael Câmara en la aproximación a la curva 14. El contacto provocó que el mexicano terminara contra el muro y abandonara la competencia.

Tras revisar las imágenes y telemetría, los comisarios determinaron que Pérez no había ganado el derecho a la curva al no tener su eje delantero a la altura del espejo retrovisor del rival. Originalmente se le impuso un castigo de 10 segundos, pero al haberse retirado de la prueba sin poder cumplirlo en pista, la penalización se transformó automáticamente en un retroceso de cinco lugares en la salida del GP de Qatar.

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