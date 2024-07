Checo Pérez confiesa por qué no deja la F1 pese a los problemas

Después de un viernes prometedor que lo vio terminar cuarto y cerca de Max Verstappen en la segunda práctica libre, Sergio Pérez sufrió –literalmente- un nuevo golpe al volante de su RB20.

En condiciones de pista difíciles por una ligera llovizna, el piloto mexicano perdió el control de su monoplaza durante la Q1 de la clasificación y tuvo un fuerte impacto contra las defensas, causando una bandera roja y el final de su participación en la sesión.

Pérez, que estaba entre los diez primeros y no se veía en problemas para pasar a la siguiente instancia, explicó: "Lo perdí. Creo que golpeé el bordillo y en ese momento llovía con más fuerza en la curva 8. Así que cuando golpeé el bordillo era bastante tarde en la curva y me envió completamente al agua".

Este nuevo accidente y eliminación en Q1 llega dos semanas después de una situación similar en Silverstone, cuando una salida de pista en una pista en condiciones mixtas lo dejó atascado en la grava.

"La verdad es que no (me estaba esforzando por demás), estaba en una buena vuelta. Pero en retrospectiva, probablemente no necesitábamos esa vuelta. Es algo que revisaremos. Pero creo que estas condiciones pueden atrapar a cualquiera, pero desafortunadamente he sido yo con dos seguidas (por Silverstone)", dijo.

"Pero estoy decidido a cambiar las cosas. Obviamente, es bastante duro enfrentarse a todos los medios de comunicación después de estos momentos difíciles. Pero ya sabes, creo que cuando nos recuperemos, será aún más dulce", agregó.

El coche Red Bull Racing RB20 de Sergio Pérez tras su accidente en Hungría. Photo by: Giorgio Piola

Pérez fue preguntado si la F1 le seguía pareciendo divertida en medio del difícil momento que vive luego de seis rondas consecutivas en las que no tuvo el rendimiento esperado como piloto de Red Bull, y al responder reveló qué es lo que lo hace seguir luchando.

"Yo no diría divertida, diría un reto, ¿sabes? Algo que mentalmente es muy duro y la forma más fácil sería simplemente abandonar después de la carrera que he tenido. Sólo para decir, ya sabes, que ha sido suficiente. Pero no es lo que quiero enseñar a mis hijos, no es lo que quiero mostrar, ese tipo de carácter", explicó.

"Creo que es importante dar la vuelta a las cosas, volver a nuestra forma, porque no hace tanto tiempo, es sólo una tras otra. Lo has visto con muchos otros pilotos, tienen un fin de semana difícil, pero probablemente cuando estás en Red Bull es mucho más notorio. Y sólo quiero volver y volveré, no me rendiré".

Sobre si había hablado con su equipo tras esta nueva frustración en Hungaroring, Pérez indicó: "Bueno, no hay mucho que decir, ya sabes. Quiero decir, lo siento mucho por decepcionar a mi equipo. Duele mucho como piloto cuando decepcionas a tu equipo, pero no me rendiré. Voy a dar lo mejor de mí para darle la vuelta a la situación y hacer todo lo posible para conseguir el título de constructores".