Checo Pérez se descarga: "No pasas de ganar a ser un piloto muy malo"

Sergio Pérez ha vivido fines de semana difíciles en la Fórmula 1 desde que se estrelló en la clasificación para el Gran Premio de Mónaco, ya que después de irse sin puntos del principado, vivió sábados complicados también en España y Canadá, lo que resultó en que aún no suba al podio desde el GP de Miami.

En el Gran Premio de Austria, "Checo" Pérez pareció tener grandes chances el viernes de comenzar a dejar atrás su mal momento después de mostrar un muy buen ritmo en la clasificación, pero el mexicano se vio enredado con los límites de la pista y perdió sus tres vueltas rápidas de la Q2, quedando condenado al 15º puesto de salida el domingo.

El formato de ronda sprint de este fin de semana, sin embargo, le dio a Pérez la oportunidad de arrancar de cero el sábado con la clasificación para la sprint, donde el de Guadalajara logró terminar segundo, detrás de Max Verstappen.

Más tarde, ya en la carrera sprint, Pérez batalló de igual a igual con Verstappen durante la primera vuelta y, si bien luego perdió terreno al quedar detrás de Nico Hulkenberg, el segundo puesto final le permitió cerrar una sólida jornada y comenzar a asomar la cabeza.

"Ayer, de no haber sido por los límites de pista, habría clasificado mucho más arriba de lo que lo hice. Me vi atrapado en eso, desafortunadamente. Pero creo que este fin de semana ha sido más sólido que los últimos", dijo Pérez en la conferencia de prensa posterior a la carrera sprint.

Luego, al ser preguntado qué tan bueno era para su confianza el hecho de estar teniendo nuevamente un ritmo fuerte en Austria, Pérez indicó que no había perdido la confianza y aprovechó para explayarse sobre lo que llamó "un período difícil".

"No la he perdido. No pasas de ganar carreras a de repente ser un piloto muy malo. Creo que la gente en el deporte olvida en la cantidad de detalles que estamos operando y cuando no tienes todo junto, entonces se ve una gran diferencia", dijo.

"Sé que he tenido un período difícil, muchos pilotos los han tenido, pero parece que es aún más grande cuando lo tiene un piloto de Red Bull", agregó.

Después de su buen sábado, Pérez tiene por delante el domingo la dura misión de avanzar hacia los primeros lugares desde la 15º posición de salida para cerrar un buen fin de semana.

Sin embargo, su forma física tras haber estado enfermo en los últimos días, puede pasarle factura en la carrera.

"No estoy muy bien, me estoy recuperando. Mañana será una dura carrera", comentó al respecto.

