La posibilidad de alcanzar la SQ2 por parte de Sergio Pérez y Cadillac en la carrera de Singapur quedó comprometida casi al inicio de la SQ1 cuando, desafortunadamente, el mexicano impactó contra el muro de seguridad de la curva 4 en el circuito callejero de Marina Bay.

El incidente generó que el alerón delantero del Cadillac de Checo Pérez sufriera daños considerables y quedara esparcido en el circuito sede del Gran Premio de Singapur. Aunque el mexicano logró regresar al circuito para retomar la clasificación tras la bandera roja, no colocó un tiempo competitivo y quedó eliminado en el puesto 20.

Al hablar con los micrófonos de F1 TV, Checo Pérez explicó la causa del incidente señalando que, en parte, fue una cuestión de conducción buscando el límite lo que le perjudicó.

"Estaba en medio de la curva 4. Obviamente, cada vuelta cuenta mucho en una clasificación sprint, en un circuito callejero, y sí, presioné bastante. En medio de la curva, el auto tocó fondo de forma muy agresiva y no pude controlarlo”.

“Evité la curva, pero terminé contra el muro, dañando mi alerón delantero. Tuve que regresar a los pits para repararlo. Y sí, no fue una clasificación ideal, no fue para nada ideal."

De cara a la carrera sprint y tras arrancar desde el fondo, Sergio Pérez admite que el enfoque debe estar en poder reunir la mayor cantidad de información para la carrera del domingo donde las condiciones inusuales de Marina Bay, como el coche de seguridad, pueden jugar a su favor en la estrategia, pero también para preparar la clasificación definitiva.

"Bueno, creo que es una situación difícil. No estamos tan lejos de donde deberíamos estar, creo que al final logramos conseguir una buena vuelta después de eso, y sí, para mañana creo que se trata principalmente de entender y tratar de conseguir un mejor auto para la carrera”, finalizó el mexicano.