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Fórmula 1 GP de Singapur

Sergio Pérez sufre un accidente en la SQ1 del Gran Premio de Singapur

El piloto mexicano comprometió sus opciones para la SQ2 en Marina Bay luego de un incidente que provocó la bandera roja.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

El piloto mexicano Sergio Pérez provocó una bandera roja en la SQ1 de la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur, esto cuando restaban menos de ocho minutos en la sesión de este viernes por la noche. 

El piloto mexicano se siguió de largo en la curva 4 del trazado de Marina Bay impactando el frontal de su Cadillac contra la barrera de seguridad, esto durante su vuelta de calentamiento para su primer intento rápido con el MAC-26. El incidente generó un daño en el alerón delantero que se fue desprendiendo en el circuito en su camino a la zona de los boxes. 

Los restos del coche fueron quedando en el trazado provocando la primera bandera roja en el circuito cuando el reloj aún tenía 6:09 minutos por delante.

Hasta ese instante, Lewis Hamilton se encontraba en la primera posición seguido por el Alpine de Pierre Gasly y el Aston Martin de Fernando Alonso con el argentino Franco Colapinto en la cuarta posición y Lance Stroll en la quinta plaza. Ellos eran los únicos pilotos que habían logrado una vuelta rápida en el cronómetro.

Checo Pérez logró llevar su coche hasta la zona de los pits para reparaciones y regresar a la pista en la segunda parte de la SQ1 que define la parrilla para la sprint del sábado por la mañana. 

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