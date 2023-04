Checo Pérez explicó lo sucedido en la difícil clasificación de Australia

Cargar reproductor de audio

Checo Pérez arrancará desde la última posición de la parrilla de salida del Gran Premio de Australia luego de que no pudo conseguir una sola vuelta rápida en la Q1 de la clasificación de este sábado en el circuito de Melbourne.

El piloto mexicano provocó la primera bandera roja de la clasificación cuando quedó detenido en la frenada de la curva tres al no logró controlar la situación de los frenos que lo ha perseguido desde la sesión de la tercera práctica.

Las condiciones de una pista que aún estaba mojada luego de la lluvia que cayó en la competencia sprint de la Fórmula 2, y con unos frenos inestables que no fueron corregidos por Red Bull durante las dos horas y 30 minutos entre la tercera práctica libre y la sesión para ordenar la parrilla de salida, las condiciones para el desastre se conjuntaron.

El mexicano intentaba su primer vuelta rápida de la Q1, pero antes de siquiera llegar a concluir el primer sector quedó detenido en el circuito al irse por la grava. Por la radio, Pérez dijo que era el mismo problema que había reportado en la tercera sesión de entrenamiento y que le costó tiempo clave de esos 60 minutos. Incluso cuando él salió a la pista se dijo desconfiado de las frenadas al considerar la conducción del coche estaba suelta y no obedecía sus indicaciones.

Al hablar en la zona de medios, el mexicano explicó el problema: "En cuanto he frenado, me he sentido como un pasajero en el coche", explicó sobre la falla de frenos que ya había estado presente desde las primeras horas del día.

"Ya teníamos un pequeño problema técnico desde la tercera práctica y pensábamos que lo habíamos solucionado. Pero obviamente no lo hicimos y fue realmente difícil, muy difícil. Me convertí en un pasajero en cuanto toqué el freno".

"Es algo que está moviendo el equilibrio del freno bastante lejos hacia adelante cuando aprieto el freno".

"No me sentía en confianza con el coche. Y por eso será muy importante arreglarlo para mañana".

Para Pérez el objetivo el domingo es tratar de sumar puntos para mantenerse en la lucha por el campeonato.

"Espero que podamos solucionarlo como equipo antes de la carrera de mañana y así poder limitar los daños", agregó el mexicano, quien sabe no será una tarea sencilla en una pista donde las posibilidades de adelantamiento son limitadas: "Va a ser una pista difícil para adelantar".

"Confío plenamente en mi equipo que podremos superar este problema y ser capaces de tener un fuerte ritmo de carrera", finalizó.

