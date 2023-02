Los planes de Checo Pérez para cuando termine su contrato con Red Bull

Cargar reproductor de audio

Sergio Pérez renovó en mayo del año pasado su contrato con Red Bull Racing por dos temporadas, lo que le asegura –dentro de lo que puede considerarse seguro en el siempre difícil mundo de la Fórmula 1- continuar en el equipo de Milton Keynes hasta finales del campeonato 2024.

El piloto mexicano, quien cumplió 33 años en enero pasado, viene de firmar su mejor temporada en la máxima categoría al terminar en la tercera posición del campeonato, muy cerca del subcampeonato logrado por Charles Leclerc, en un año en que logró dos victorias, una pole position y un total de 11 podios en 22 grandes premios.

El viernes, durante la presentación de Red Bull para 2023, la escudería anunció una nueva asociación con Ford en los motores que entrará en vigor en 2026. Preguntado Pérez por Motorsport.com sobre si se imagina siendo parte de esa del equipo, el piloto de Guadalajara respondió que aún falta mucho, pero sí tiene claro que su deseo es seguir en la Fórmula 1 por un buen rato.

"Queda tanto tiempo que no pienso en ello", dijo sobre la unión de Red Bull con Ford. "Ahora mismo, si me preguntan, sí, quiero seguir en este deporte mucho más allá de 2024. Pero es mucho tiempo, muchos años. Así que quiero esperar y ver qué pasa. Pero es muy emocionante y me encantaría formar parte de él".

Por supuesto que lo inmediato para Pérez es lo que sucederá el próximo 5 de marzo en el circuito de Sakhir, escenario del Gran Premio de Bahréin, que será el puntapié inicial de la nueva temporada de F1, durante la cual “Checo” apuntará a hacerlo aún mejor que en 2022.

"Desde luego es mejorar lo que conseguí el año pasado", respondió sobre su objetivo para 2023.

"Creo que tenemos que seguir mejorando, aprender de los errores que cometimos el año pasado y de las cosas que nos faltaron, y asegurarnos de que somos un equipo más completo, ya sabes, con el grupo de ingenieros, y todos los que me rodean", explicó.

