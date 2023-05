Checo Pérez ganó el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2023, pero en el Gran Premio de Miami no ha encontrado el ritmo durante las prácticas libres, pero para el mexicano no existe presión en este momento cuando se está disputando la quinta fecha del campeonato.

Tras ganar dos de las cuatro primeras carreras, Sergio Pérez está viviendo su mejor inicio de temporada ubicándose en el segundo puesto del campeonato de pilotos, seis puntos por detrás de Max Verstappen, líder de la clasificación y su compañero en Red Bull Racing.

Esto ha puesto al mexicano como el piloto con más posibilidades de pelear ante el bicampeón holandés, en especial ante el rendimiento del resto de sus rivales quienes han estado lejos en el rendimiento en las primeras carreras del año realizadas en Bahréin, Arabia Saudí, Australia y Azerbaiyán.

Al ser cuestionado en Miami sobre sus posibilidades en el campeonato, Pérez dijo que por ahora prefiere tomar esto “carrera por carrera” y no enfocarse en la posibilidad del campeonato en una fase tan temprana del calendario.

"Ahora sólo estoy pensando en Miami, no estoy pensando demasiado en el campeonato en este momento, estoy pensando principalmente en ir carrera por carrera”, expuso el mexicano en el paddock.

El latinoamericano de Red Bull indicó que está disfrutando el momento que vive en la temporada porque es un sueño hecho realidad.

“Es para lo que he estado trabajando toda mi vida y solo estoy disfrutando, no tengo presión, he tenido una gran carrera, y si soy capaz de seguir así, solo quiero ganar muchas más carreras", expresó el mexicano.

Igualdad entre Checo Pérez y Max Verstappen

Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, dijo en la conferencia de los jefes de equipo en Miami que mantendrán la igualdad entre sus dos pilotos y esto se está viendo incluso en los pequeños detalles.

"Se hace todo lo posible para que haya igualdad hasta el punto de quién sale primero del garaje cada fin de semana. Incluso alternan en las reuniones sobre quién habla primero", indicó.

Para el director de Red Bull Racing, esta situación de tener a sus dos pilotos compitiendo por el campeonato es una bendición y no un problema.

"Creo que es un problema de lujo. En primer lugar, cualquier director de equipo en el pit lane esperaría tener ese problema y es algo que ya hemos experimentado antes. Lo más importante es asegurarse de que no haya paranoia y que ambos pilotos reciban el mismo trato”.