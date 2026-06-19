Checo Pérez desconcierta a fans de la F1 con una publicidad
Los fans de la Fórmula 1 han cuestionado si el nuevo anuncio de H2O Power de Sergio Pérez fue generado por IA.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Los aficionados de la Fórmula 1 se han quedado desconcertados tras el lanzamiento de un nuevo anuncio protagonizado por Sergio Pérez.
El clip promocional de la H2O Power Sergio Pérez Edition apareció recientemente en la página oficial de Instagram de la marca y rápidamente se convirtió en el centro de la discusión entre los fans.
A primera vista, el comercial parece ser un anuncio estándar de bebida energética, pero varios fans han sospechado que fue generado por IA, aunque cabe señalar que esto no puede verificarse.
Mientras algunos fans analizaron el video minuciosamente y lo describieron como si tuviera una sensación de "inquietantemente artificial", otros reconocieron que, aunque no les gustó, el anuncio claramente estaba funcionando para la marca.
"Esto ya está por todas partes, solo sal y mira la publicidad local. Sé que Reddit lo odia y sí, es una m****, pero la realidad es que a la persona promedio podría importarle menos", comentó un fan en Reddit, mientras otro añadió: "¡Bienvenidos al futuro!"
"Yo también lo odio, pero si pudiera ganar un montón de p*** dinero sin hacer nada y simplemente dejando que una empresa use mi nombre y mi imagen para una bebida energética (probablemente de m****) y no tener ninguna responsabilidad real, lo haría al 100.000%", publicó otra persona.
Otros comentarios incluyeron: "En el 00:30, el motociclista sobre su hombro izquierdo se transforma lentamente en un corredor cuyo casco se convierte en cabello, y luego el ciclista detrás del nuevo corredor se divide en dos motociclistas para reemplazar al anterior", y "¿De verdad los equipos de marketing creen que la gente va a encontrar atractivas estas imágenes?"
"La gente no necesita encontrarlo atractivo, solo necesita verlo suficientes veces y que le gustara Checo de antemano", decía otro comentario, y alguien más escribió: "Estamos hablando de ello, ¿no?"
H2O Power es uno de los muchos socios oficiales de Pérez. Otros incluyen KitKat, Nescafe, Telcel, Claro, Banamex, Jalisco, Mercado Libre, Lunna, Mobil, SP Humania, Red Cola, Farmacias del Ahorro, Maja, Rappi, Pro Dynamics, McDonald's, Tommy Hilfiger, Amply y Xades.
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