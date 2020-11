Pérez: "Será Red Bull o año sabático en 2021"

El piloto mexicano actualmente ocupa la cuarta posición en el campeonato –a pesar de perderse dos carreras por coronavirus- y asegura estar en el mejor momento de su carrera tras haber sido segundo en Turquía hace dos semanas.

Sin embargo, sus opciones para estar en la parrilla de la Fórmula 1 en la próxima temporada se han ido reduciendo tras conocerse que Sebastian Vettel lo reemplazará en Aston Martin (hoy Racing Point).

Actualmente Pérez se encuentra aguardando por una decisión de parte de Red Bull Racing, que debe optar por mantener a Alex Albon a pesar de su falta de forma en 2020 o reemplazarlo, que en caso de hacer esto los candidatos son "Checo" y Nico Hulkenberg, aunque el equipo ya avisó que se tomará su tiempo para definirse.

Este jueves en Sakhir el piloto de Guadalajara fue claro en que solo maneja la opción de Red Bull para ser de la Fórmula 1 en 2021.

"Sólo hay una opción. Ya lo he dicho antes, he estado aquí durante muchos años. Quiero seguir adelante, creo que estoy en la cima de mi carrera. Pero también quiero seguir adelante con una razón, con un plan, con un buen proyecto, así que creo que si no hay un buen proyecto que mantenga mi motivación para dar el cien por cien, prefiero no tomarlo", dijo.

"Creo que ahora mismo sólo estamos esperando la decisión, lo que ellos decidan hacer. Así que eso está fuera de mis manos. Afrontaré estas tres carreras como de costumbre, tratando de concentrarme en el trabajo, seguir cumpliendo, y el resto no está en mis manos. Así que no hay nada más que informar sobre eso".

Dos semanas atrás, en la previa del GP de Turquía, Pérez había dicho que tomarse un año sabático era una opción, y este jueves confirmó que hará eso en caso de no tener un asiento en la máxima categoría.

"Tengo claro lo que quiero hacer. Si el Plan A es obviamente continuar, entonces el Plan B será parar durante un año, ver cómo me siento sin correr, ver si realmente lo echo de menos, si realmente quiero volver o si hay otras series que me interesen, o si prefiero hacer otra cosa y alejarme del deporte motor. Tendré un año para pensar en lo que realmente quiero hacer antes de eso".

Consultado si se imaginaba estar alejado del deporte motor, Pérez respondió: "Sí, puedo (imaginarlo). Tengo mucho interés en otras cosas fuera de las carreras. Obviamente, todavía soy muy joven, podría verme más adelante haciendo otros negocios lejos del deporte motor, no a mis 30 años".

"Si eso llega pronto, entonces estoy feliz de considerar esa opción también. Obviamente tengo mi familia, quiero ver crecer a mis hijos, tantas otras cosas, que puedo imaginarme una vida sin el deporte motor".

Información adicional por Adam Cooper

Galería: las fotos del jueves en el Gran Premio de Bahréin

