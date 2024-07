Checo Pérez ante su 'Día D' en Red Bull: ¿qué hay en juego este lunes?

Tras otro fin de semana de luces y sombras en el Gran Premio de Bélgica en Spa, la decisión sobre el destino de Sergio Pérez en Red Bull es inminente.

El futuro de "Checo" Pérez se cree que pende de un hilo después de una terrible racha de actuaciones y resultados frente a su compañero de equipo, Max Verstappen, en los últimos tres meses, que ha visto a Red Bull seriamente amenazado en el campeonato de constructores, donde la diferencia con McLaren se ha reducido a 42 puntos.

Pérez estaba listo para dos carreras clave en Hungría y Bélgica para mostrar signos de su conocida capacidad, pero otro accidente en la clasificación en Budapest deshizo lo que parecía un fin de semana más prometedor y lo relegó a luchar entre el pelotón para iniciar 16º y llegar séptimo.

En una clasificación en mojado en Spa, Pérez lo hizo bien para clasificarse tercero, que se convirtió en segundo en la parrilla después de una penalización en la parrilla para Verstappen, que salió 11º. Pero Pérez fue uno de los pilotos adelantados por el neerlandés en su camino hacia el quinto puesto, con el mexicano relegado a un decepcionante octavo en la meta.

"Empezando en la primera fila, sentíamos que el tercero y el quinto serían alcanzables", dijo el jefe del equipo, Christian Horner. "Logramos el quinto, pero no el tercero. Así que obviamente necesitamos entender dónde estaba su pérdida de ritmo".

"Basándonos en su posición de salida, no preveíamos acabar octavos desde la segunda posición de la parrilla".

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20. Foto por: Red Bull Content Pool

Por qué Red Bull quiere actuar rápido

El lunes, Horner, y el asesor Helmut Marko tienen previsto mantener conversaciones cruciales sobre si Pérez tendrá que ser reemplazado por uno de los otros pilotos contratados de Red Bull por el resto de 2024, o si el mexicano tendrá 10 carreras más para salvar su carrera.

"Para nosotros, la situación es tal que también revisaremos la situación general para 2025", dijo Marko a Sky Alemania sobre la reunión. "Tenemos varios pilotos, pero por supuesto cada resultado es (importante) para Sergio, y el octavo lugar desde el segundo lugar en la parrilla ciertamente no es lo que esperábamos".

Red Bull debe actuar con rapidez, porque la próxima semana la Fórmula 1 entra en su receso obligatorio de verano durante 14 días. Eso significa que si Horner y Marko deciden que el tiempo se ha acabado para Pérez, no hay mucho tiempo para conseguir que alguien más entre por la puerta, con sólo una semana cuando el equipo vuelva al trabajo antes del Gran Premio de Países Bajos de Zandvoort a finales de agosto para tener un sustituto instalado y listo para actuar.

Aunque se espera que el destino de Pérez se aclare pronto, la identidad de su sustituto podría tardar unos días más en estar clara, ya que Daniel Ricciardo y el piloto reserva Liam Lawson se dirigen a Imola para realizar pruebas comparativas con el AT03 2022 de AlphaTauri. Tsunoda también participará en un día de filmación con el coche actual del equipo, pero no se cree que esté en consideración para un cambio a mitad de temporada.

Por qué es una decisión tan difícil

Aunque las probabilidades parecen estar en contra de Pérez, la decisión sobre su futuro no es tan clara como podría parecer. Hace sólo dos meses, Red Bull firmó con Pérez un nuevo contrato de dos años, una decisión que no habría tomado si no confiara en que Pérez daría vuelta un rendimiento que ya mostraba fisuras.

Con la amenaza de McLaren acechando en el campeonato de constructores, Red Bull ha estado desesperado por que tuviera éxito, y continuar con Pérez sería la decisión menos intrusiva y dolorosa para todos los implicados, tanto si se trata del equipo de carreras como de sus departamentos de marketing y comercial.

Pérez también mostró algunos destellos del piloto que corrió con Verstappen mucho más cerca al comienzo de la temporada, pero frustrantemente sin sostenerlos durante todo un fin de semana de carreras.

"Lo que es frustrante es que nadie quiere ver a Checo sufrir", dijo Horner. "Todo el mundo quiere verlo triunfar, porque duele verlo en la situación en la que está".

"Nadie quiere tomar esa decisión, obviamente ustedes hablan de eso todos los días. Pero en el equipo queremos que siga adelante".

"Se ven destellos, el ritmo de carrera el fin de semana pasado fue fuerte, tuvo el cuarto mejor ritmo de carrera en Budapest, pero tuvo un sábado difícil con un accidente en la calificación. Ponerlo en primera fila (en la clasificación de Spa) fue un esfuerzo tremendo. Hoy, simplemente, su carrera ha fallado".

Sergio Pérez, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Ricciardo llega con sus propios signos de interrogación después de una temporada con altibajos hasta el momento. La relativa falta de experiencia de Lawson significa que existe el riesgo de quemar al piloto de 22 años demasiado pronto en el asiento principal, y también molestaría al actual piloto de RB, Tsunoda, que siente que debería estar por delante del neozelandés en la cola.

Lo que dice "Checo" Pérez

Pérez se mostró comprensiblemente molesto y frustrado por su caída de la segunda a la octava posición en la carrera del domingo, y culpó a todo, desde la estrategia hasta el desgaste de los neumáticos y la falta de velocidad en línea recta de Red Bull, luchando con su ritmo con los neumáticos medios, algo que no le pasó a su compañero de equipo.

Tras semanas de especulaciones sobre su futuro en Red Bull y en la F1, el mexicano se mostró claramente harto también del constante escrutinio mediático.

"Creo que tenemos demasiadas cosas que hacer en el equipo y en las que tenemos que centrarnos, y no podemos malgastar energía con toda esta especulación", dijo.

"Esta es la última vez que hablaré sobre el futuro, así que para que todo el mundo lo tenga claro, no hablaré más. No responderé a más preguntas sobre el futuro".

La cuestión es si habrá o no otra oportunidad de hablar de ello en primer lugar.

Reportaje adicional de Jonathan Noble y Erwin Jaeggi