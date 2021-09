La FIA desmiente a Red Bull sobre la sanción a Sergio Pérez

Pérez recibió una penalización de cinco segundos en Monza, lo que le hizo caer de la tercera a la quinta posición, después de que se considerara que había obtenido una ventaja injusta al cortar una curva.

El mexicano pasó por detrás de los bordillos en la segunda chicana, en la vuelta 32, al intentar rodear a Leclerc por el exterior mientras luchaban por la tercera posición.

Aunque claramente se había salido de la pista, Red Bull dijo que no ordenó a su piloto que devolviera la posición porque no había habido ningún mensaje de control de carrera que dijera que era necesario hacerlo.

El jefe del equipo, Christian Horner, dijo sobre la penalización de Pérez: "Ha sido dura, porque esperábamos una llamada de los comisarios para decir, si no estaban contentos con ello, que la devolviera. Por supuesto, la llamada no llegó".

"Luego, cuando llega la sanción, las diferencias no se ampliaron, así que ha sido duro para él. Hoy ha hecho una buena carrera y el tercer puesto en la pista, quinto en la general, ha sido un resultado frustrante".

Pero el director de carrera de la F1, Michael Masi, que está en contacto directo con los equipos durante las carreras para discutir las posibles infracciones de las normas, dice que sí habló con el muro de boxes de Red Bull.

Preguntado por la sugerencia de Horner de que el equipo no recibió ningún mensaje sobre el incidente de Pérez, Masi dijo: "No, eso es incorrecto. No preguntaron a control de carrera".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Les sugerí que tal vez quisieran ver de devolver la posición, y me dijeron que lo estaban mirando ellos mismos".

El incidente de "Checo" Pérez se produjo un día después de que se lo investigara por demorar la devolución de una posición a Lance Stroll en la carrera sprint, lo que dejó al piloto de Aston Martin fuera del tren del DRS.

Masi dijo que la FIA siempre comprobaba que cualquier ventaja obtenida por salirse de la pista se devolviera en su totalidad, y que no aceptaba que los pilotos trataran de jugar con el sistema.

"Miramos ciertas cosas a partir de la obtención de una ventaja duradera, y lo miramos de una manera completa", dijo.

"Por lo tanto, dónde se ha cedido, cómo se ha cedido, etc. Todo entra en la revisión de cuál es la ventaja duradera".

"Si te cruzas y te detienes justo antes de una zona de detección de DRS, dejas pasar a alguien y luego vas directamente tras él, probablemente se verá de forma muy diferente a si lo dejas tres o cuatro curvas antes".

"Algunos los eligen estratégicamente, pero también hay que ver la rapidez con la que se produce en la secuencia".