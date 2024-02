La F1 "registra" Chicago, pero es una carrera difícil de hacer

En los últimos días se ha hablado mucho de la posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a abrir nuevos horizontes en el frente estadounidense, con una posible cuarta carrera en el país. Esta noticia tiene su origen en el registro en la base de datos de marcas, ya que a mediados de enero de este año, a través de Formula One Licensing B.V., la Fórmula 1 registró cuatro marcas que insinuaban un posible Gran Premio en Chicago.

Un proceso que anteriormente también se había seguido para Miami, Las Vegas y Nueva York, ya que las respectivas marcas fueron registradas en Estados Unidos en 2017, mucho antes de que los respectivos Grandes Premios debutaran en el calendario, sin olvidar que, netas de esperanzas e intentos, la ciudad de la Gran Manzana nunca ha albergado una ronda del campeonato del mundo.

No es ningún misterio que la F1 aspira a expandirse en suelo estadounidense, especialmente tras el reciente crecimiento de su popularidad en el país, centrándose en el concepto de "ciudades de destino", llevando la máxima categoría del automovilismo a las ciudades más famosas del mundo. El último ejemplo en orden cronológico, aunque fuera del continente estadounidense, es el del Gran Premio de Madrid, que tiene un acuerdo de diez años a partir de 2026.

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Panorama del GP de Las Vegas

Hablando sobre los recientes rumores, los propios representantes de Chicago admitieron que ha habido contactos, pero que un Gran Premio no sería nada fácil de realizar.

"Me dijeron que la F1 suele exigir un acuerdo mínimo de 10 años. Y parece que eso no es negociable. La conversación (con la ciudad) no fue mucho más allá", declaró Brian Hopkins, concejal del segundo distrito de la ciudad, al Chicago Sun Times.

La Fórmula 1 busca estabilidad y no es casualidad que todos los contratos firmados en los últimos tiempos con nuevas sedes sean a largo plazo.

Dar vida a un evento en la ciudad requiere tiempo, preparación y una gran inversión por parte de los organizadores locales, pero por otro lado, los altos mandos también aspiran a un calendario estable y una presencia continua, sobre todo por una cuestión de imagen. La única excepción es el Gran Premio de Las Vegas, organizado directamente por la Fórmula 1 en colaboración con la ciudad de Nevada.

La serie NASCAR ha conseguido regresar a Chicago tras un período de ausencia, optando a una carrera en la ciudad con un contrato plurianual, aunque de una duración sensiblemente inferior a la exigida por la Fórmula 1. Está claro que la pista que acoge al NASCAR no estaría homologada para albergar un Gran Premio, y sería difícil modificarla hasta el punto de alcanzar los estándares del campeonato mundial.

Foto: Jake Grant / Motorsport Images Detalle del circuito en Miami

"Lo que hicimos con NASCAR, soldar tapas de alcantarilla, alisar los baches y llamarlo pista, no funciona con la F1. Es más complicado, así que el precio es más alto", explicó el propio Hopkins.

Basta pensar en Las Vegas y Bakú para darse cuenta del problema que han supuesto las tapas de alcantarilla, que han provocado la suspensión y cancelación de algunas sesiones de entrenamientos libres.

En los últimos 15 años, la Fórmula 1 ha registrado a menudo marcas de eventos que luego no se celebraron, como el famoso "Gran Premio de Roma", del que había un plan que luego se echó por tierra en un breve espacio de tiempo.

Tras las dudas sobre si Interlagos podría seguir siendo la sede del Gran Premio de Brasil, la serie reina también registró inmediatamente la marca del "Gran Premio de Río de Janeiro", vinculada a los planes de devolver la F1 a la ciudad antes de que los planes se vinieran abajo a principios de 2021.

Del mismo modo, a lo largo de los años también se han registrado varias marcas comerciales, como "El Gran Premio de Filipinas" y "El Gran Premio de Polonia". La decisión de la F1 de registrar los títulos para la carrera de Chicago podría ser un intento de evitar que sean tomados por otras series y la confusión con el evento de NASCAR; en el caso de Polonia, existe el Gran Premio de Speedway apoyado por la FIM.

