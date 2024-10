Vowles califica de "brillante" y "fantástico" a Colapinto en Austin

Franco Colapinto completó otra gran carrera en la Fórmula 1 el domingo con su actuación en el Circuito de las Américas, donde el piloto argentino llegó décimo para terminar en los puntos por segunda ocasión en sus cuatro participaciones en la máxima categoría.

Después de salir desde la 15º posición con neumáticos duros, a diferencia de los medios que eligió la mayoría, Colapinto fue avanzando en el pelotón a buen ritmo y aprovechando las detenciones en pits de sus rivales para colocarse 11º.

Luego, en la 23º vuelta de las 56 previstas, el piloto de 21 años realizó un sorprendente adelantamiento sobre Fernando Alonso para entrar en la zona de puntos, donde permanecería hasta entrar en los pits en la 39º vuelta cuando era octavo.

Al volver a la pista en la 12º posición, Colapinto logró contener un ataque del Haas de Kevin Magnussen y luego avanzó un lugar por un trompo de Yuki Tsunoda en la primera curva del circuito.

Colapinto se alejó de Magnussen y fue en busca del Alpine de Pierre Gasly, a quien adelantó en la vuelta 46 para volver a la zona de los puntos en el décimo puesto, lugar que mantendría hasta el final, acercándose en las vueltas finales al RB de Liam Lawson.

El argentino podría haber sumado un punto extra por marcar el récord de vuelta del gran premio en el 47º giro, pero Esteban Ocon se lo negó al ser llamado a los pits en el final para cambiar a neumáticos blandos y anotar el récord por su cuenta, evitando que Williams se llevara una unidad más en medio de una cerrada lucha con Alpine por el octavo lugar del campeonato de constructores.

Al momento de analizar lo que fue un fin de semana con altibajos para Williams, en particular tras una mala clasificación el sábado, Vowles se encargó de destacar lo realizado por Colapinto el domingo.

"Fue un fin de semana revuelto. Hasta ahora, no habíamos ejecutado todo a la perfección para sumar puntos, y creo que hoy se vio una conducción absolutamente brillante de Franco y un muy buen trabajo de equipo para sumar un solo punto, pero un punto importante en relación a Alpine en el campeonato", comenzó.

Franco Colapinto, Williams FW46 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"En cuanto a la carrera de Alex (Albon), se dificultó luego de ese incidente en la primera curva donde Valtteri (Bottas) lo golpeó de atrás y le dañó el difusor, que quedó severamente dañado. Arreglamos lo que pudimos con ajustes en el alerón delantero, que también tuvo daños como resultado. Lo corregimos y lo cambiamos en la parada en pits, pero el daño en el difusor fue tan grande que la carrera de Alex estaba terminada en ese momento", agregó.

Vowles destacó que Williams pudiera mostrar un monoplaza capaz de dar pelea en el Gran Premio de Estados Unidos, y puso énfasis en especial en la maniobra de adelantamiento de Colapinto a Alonso.

"En términos de este fin de semana, lo que me complace ver es que tenemos un coche competitivo. En la carrera pudimos luchar con un Aston Martin y adelantarlo en la pista. De hecho, creo que para mí ese fue el adelantamiento de la carrera viendo a Franco lanzarse por la izquierda de Fernando para tomar la posición", aseguró.

Sin embargo, Vowles advirtió que la escudería de Grove necesita entender qué sucedió el sábado en la clasificación para asegurarse no repetir un resultado así en los próximos grandes premios.

"Lo que se destaca para mí es que no lo hicimos bien en la clasificación ayer. Pusimos los neumáticos blandos y simplemente no fuimos más rápidos, y eso para nosotros sigue siendo un interrogante que debemos entender hacia adelante porque quedan varias carreras donde tenemos que asegurarnos de ser competitivos en todas las condiciones", dijo.

"Quedan muchos grandes premios por delante. Es cierto que Haas sumó más puntos, y tenemos que reconocer que la diferencia es más grande de lo que era cuando comenzamos este triplete, pero realmente me gusta el progreso que estamos haciendo. Y me agrada especialmente el hecho de que Franco crece en cada carrera y produce rendimientos fantásticos. Alex se recuperará, solo necesitamos un fin de semana limpio para ambos pilotos y no puedo esperar a México", finalizó.