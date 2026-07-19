Franco Colapinto, entre una “linda maniobra” y con Gasly “bajo control” para sumar en Spa

Franco Colapinto sumó otro final en los puntos —el sexto en diez grandes premios disputados en lo que va de la temporada— después de realizar un doble adelantamiento sobre Pierre Gasly y Liam Lawson, y resistir en el final de la carrera los ataques de ambos en Spa-Francorchamps.

La competencia ya comenzó de manera positiva para el piloto de 23 años, que pasó del 11º al 9º lugar en los metros iniciales tras superar a Gasly y al Audi de Gabriel Bortoleto. Luego ascendió al octavo puesto tras el retiro de George Russell, posición que mantuvo hasta ser superado por Lando Norris en la octava vuelta, mientras el piloto de McLaren avanzaba después de largar 13º debido a una penalización.

Colapinto cayó a la décima posición al ser adelantado por Gasly en la vuelta 12, poco antes de que ambos realizaran su parada en boxes para cambiar los neumáticos medios por duros. Posteriormente, los dos se vieron perjudicados por un VSC que permitió detenerse y perder menos tiempo a los pilotos que los precedían, quedando 12º y 13º en el clasificador, con Colapinto detrás de Gasly.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Desde allí, los dos pilotos de Alpine avanzaron a un ritmo parejo y ambos superaron al Audi de Nico Hülkenberg para luego ir en busca del Racing Bulls de Lawson, que ocupaba entonces la décima posición.

Gasly pudo adelantar al neozelandés, quien posteriormente se puso a la par del francés en la recta de Kemmel. Sin embargo, ambos fueron sorprendidos por Colapinto, que tomó la línea interna con mayor velocidad en su Alpine y superó a los dos al llegar a Les Combes.

A partir de allí, Colapinto tuvo que trabajar para mantener a ambos pilotos detrás, ya que Arvid Lindblad era un lejano noveno con el otro coche de Racing Bulls. Finalmente, cruzó la meta en la décima posición para obtener un punto.

"Las buenas largadas ya son un poco más habituales, así que estoy contento con la salida. La carrera fue buena. Creo que tuvimos mala suerte, por supuesto, con el VSC, y obviamente tenemos que mejorar el auto. Fue lento en comparación con los Audi y los Racing Bulls, así que necesitamos dar pasos adelante", declaró Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com, tras la carrera.

Sobre el doble adelantamiento, el argentino comentó: "Fue una linda maniobra, un buen adelantamiento para volver a entrar en los puntos, pero definitivamente nos falta ritmo. Terminar por delante de un Racing Bulls y de un Audi hoy en día es un buen resultado. Así que estoy con ganas de llegar a Budapest y, ojalá, dar un paso importante después".

Colapinto también explicó las dificultades que enfrentó al tener que defenderse de Gasly en la parte final de la carrera, aunque sostuvo que tenía la situación controlada.

"Creo que estaba bajo control. Simplemente, en la recta tan larga perdés como siete décimas, así que estar detrás en un circuito como este en realidad es bastante bueno. Y cuando yo estaba detrás, estaba recuperando mucho, y logré adelantar a tres autos. Pero una vez que estaba delante, es complicado escaparse. Lawson estaba delante, era rápido en algunas curvas, pero no podía realmente alejarse, debido a lo mucho que lo alcanzábamos en las rectas. Es mucho tiempo a fondo, desde la curva 15 hasta la 18, y después desde la 1 hasta la 5, así que es difícil encontrar una diferencia aquí", concluyó.