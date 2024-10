Colapinto destaca la ayuda de Vowles y de su ingeniero: "Es lo que necesito ahora"

Franco Colapinto ha contado con un gran apoyo dentro de la escudera Williams desde que se unió a la academia de jóvenes pilotos del equipo británico en enero del año pasado, lo cual le permitió terminar de formarse como piloto y estar listo cuando le llegó el momento de debutar en la máxima categoría en el Gran Premio de Italia de agosto pasado.

James Vowles, director de Williams, fue uno de los pilares en darle ese soporte al piloto argentino, quien tiene muy presente que el ex hombre de Mercedes fue uno de las personas clave para tener un presente en la F1 y busca devolverle la confianza con buenos resultados.

"Imaginate cuánto me ayudó. Estaba en F2 y de repente recibí la llamada para correr en F1, y él fue el que me ayudó a hacer realidad mi sueño. Así que estoy muy agradecido, por supuesto, y por demostrar que la confianza y la oportunidad que me dio van bien y en la dirección correcta", dijo Colapinto a Motorsport.com.

"Es un gran paso adelante, y creo que tener a James a mi lado y apoyándome ha sido una gran forma de hacerlo y algo que realmente me ha ayudado desde el principio en mi carrera en la F1. Ha sido muy útil", agregó.

Dentro de la estructura de cientos de personas que forman la escudería Williams, otro miembro clave para Colapinto es Gaetan Jego, quien llegó al equipo en 2019 para desempeñarse como ingeniero de carrera, un rol que desarrolló previamente con Nicholas Latifi y Logan Sargeant antes del ascenso del argentino para reemplazar al estadounidense.

"Tenemos una relación muy buena, muy buena. Y estoy muy contento de contar con él"¸ dijo Colapinto al ser preguntado por Jego, quien tiene más de dos décadas de experiencia en el automovilismo.

El piloto de 21 años destacó la colaboración que le brinda Jego durante los fines de semana de carrera para ayudarlo a sacar el máximo resultado posible al volante del FW46 de Williams.

"En la F1 hay muchas cosas que tenés que tener en cuenta, y muchos detalles que son difíciles. Y él me ha ayudado a estar al tanto de todo eso. Hizo un gran trabajo hasta ahora en estas primeras carreras. Y es sólo el comienzo, pero nos estamos llevando muy bien, y estamos, creo, teniendo una relación de trabajo muy sana y agradable".

"Siempre está al tanto de todos los detalles. Y yo necesito eso, necesito a alguien que me esté ayudando constantemente en todas esas cosas y por la poca experiencia que tengo, él está encima de todo, lo cual es muy positivo", explicó.

Colapinto destacó además el muy buen trabajo general dentro de la escudería para permitirle enfrentar los desafíos de conducir un monoplaza de F1 en sus primeros momentos dentro del campeonato.

"Creo que estamos haciendo un buen trabajo juntos como equipo. Es sólo el principio, pero lo estamos haciendo bien. Estoy aprendiendo cada vez que salgo a pista y es difícil, hay muchas cosas que puede hacer uno mismo en el coche, las herramientas y muchas cosas que podés cambiar. Pero aprendo cada vez que salgo a pista, y me estoy acostumbro un poco más al auto, a cómo puedo extraer el máximo rendimiento", finalizó.