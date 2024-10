El director del equipo Williams, James Vowles, ha advertido de que la temporada 2025 de Fórmula 1 será complicada para la escudería británica, ya que se centrará en la nueva normativa del año siguiente.

A partir de 2026, los monoplazas de Fórmula 1 se renovarán, con dimensiones más pequeñas, menor peso, aerodinámica simplificada y menor carga aerodinámica y resistencia al avance.

Después de no haber terminado ninguna carrera entre los cinco primeros desde 2017 -salvo el polémico Gran Premio de Bélgica de 2021- por sus problemas financieros bajo la familia Williams, el equipo con sede en Grove ha estado recibiendo el presupuesto que necesita de los nuevos propietarios Dorilton Capital y poniéndose al día con las escuderías rivales tanto en términos de rendimiento como de infraestructura.

2026 será, por tanto, una gran oportunidad para Williams de dar un salto en la jerarquía con los pilotos Alex Albon y Carlos Sainz, y el equipo está dispuesto a sacrificar la próxima campaña para lograrlo.

"Es el mensaje que Alex y Carlos saben: 2025 será una lucha", dijo Vowles a Motorsport.com.

"No es que nos vayan a ver avanzando, vamos a retroceder un poco.

"Y si lo estamos, estoy bien con eso, porque simplemente dice que estoy invirtiendo al ritmo adecuado para el 2026 en comparación con los que me rodean. Eso es lo que deberíamos esperar de él: vamos a comprometernos con el 2025. Eso no significa que vayamos a ser décimos, pero va a ser un año duro".

Alex Albon, Williams FW46 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Tras una temporada 2023 en la que Williams se impuso por poco a AlphaTauri [ahora RB] por la séptima posición -con 28 puntos a 25 en el campeonato de constructores-, el equipo pasó apuros a principios de este año, con sólo cuatro puntos antes del parón veraniego.

Sin embargo, su campaña despegó en Monza y Bakú, donde Albon y su compañero Franco Colapinto terminaron entre los ocho primeros en Azerbaiyán, gracias a que el pesado FW46 perdió por fin un peso crucial.

"Creo que tuvimos suerte de acabar séptimos el año pasado", añadió Vowles. "RB fue muy rápido al final del año, y realmente fue sólo cuestión de una decisión estratégica, casi, lo que definió quién terminó por delante en el campeonato. Aun así, acabamos séptimos.

"El coche de este año ha funcionado. Creo que fui bastante abierto en cuanto al sobrepeso que teníamos. Quita ese tiempo y verás que no deberíamos estar donde estamos en el campeonato. Ahora que hemos tenido el rendimiento, quitando el peso del coche, volvemos a estar donde yo habría esperado que estuviéramos, lo que por tanto no es un paso atrás".

Vowles aboga ahora por un enfoque de prueba y error en los próximos 12 meses, ya que considera que es la mejor manera de aprender en medio de la revolución técnica de 2026.

"Estamos tratando de dar saltos, no pasos adelante, no avances lentos, no ganancias mínimas, ni siquiera marginales, sino saltos en la tecnología y en lo que estamos haciendo", explica el británico. "Y al hacerlo, vamos a tropezarnos con nosotros mismos. Y me siento cómodo con ello, porque no podemos desaprender lo que hemos aprendido".

"Te doy casi una garantía: por desgracia, vamos a volver a tropezarnos. No creo que sea en el 2025, por si sirve de algo. Creo que tenemos un buen camino para llegar hasta allí. Creo que en el 2026, lo que pedimos a la organización es más de lo que podemos ofrecer. Así que tenemos que hacer que encaje o quizás tropezar un poco por el camino".