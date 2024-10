Montoya explica qué debe pasar para que Audi firme a Colapinto

Franco Colapinto tiene por delante seis grandes premios de F1 cuando la máxima categoría vuelva a la acción en el Circuito de las Américas de Austin del 18 al 20 de octubre, pero el futuro del piloto de 21 años es incierto más allá del presente campeonato.

Williams lo ascendió al lugar de piloto titular en reemplazo de Logan Sargeant a partir del Gran Premio de Italia, pero sabiendo que no tendría lugar para 2025, ya que la escudería de Grove tiene firmados a Alex Albon y a Carlos Sainz.

Sin embargo, las muy buenas actuaciones que ha tenido el piloto argentino en su por ahora breve tiempo en la Fórmula 1 han llevado a James Vowles, jefe de Williams, a revelar a Motorsport.com que estaba dispuesto a trabajar para que Colapinto pueda tener continuidad en la parrilla dentro del equipo Sauber, propiedad de Audi, ya que es el único con un asiento disponible de cara a 2025.

La escudería de Hinwil tiene contratado a Nico Hulkenberg, actualmente en Haas, y todavía debe decidir quién acompañará al piloto alemán. Entre las opciones se entiende que están Valtteri Bottas, uno de los actuales pilotos de Sauber; Gabriel Bortoleto, líder de la Fórmula 2 y piloto junior de McLaren, y Colapinto tras la postulación de Williams.

Sin embargo, Vowles indicó que su intención es que Colapinto siga siendo parte de Williams en caso de correr para Sauber, algo que Juan Pablo Montoya, quien comenzó como piloto junior de Williams y fue cedido a Ganassi en Estados Unidos antes de volver al equipo para debutar en la F1 en 2001, ve difícil que Audi acepte, a la vez que tampoco imagina a los británicos rompiendo por completo con el argentino.

"Lo complicado es que, si tú eres Sauber, ¿vas a tomar a alguien que lo puedes tener por dos años? Yo no creo", comenzó Montoya en W Radio Colombia.

"Si Williams lo suelta del todo y le dicen 'váyase', y la prioridad la tiene Audi si se quieren quedar con él, y la segunda opción la tiene Williams, yo creo que lo harían, pero no creo que Williams deje que se vaya Colapinto, que Audi gaste la plata que necesita preparándolo y volviéndolo el piloto que necesita ser y que lo deje ir. Lo veo muy difícil".

"Ahí lo veo complicado. A no ser que fuera una cosa económica por detrás que uno no sepa, no veo dos equipos que no tienen mucho en común, no veo el motivo de poner a Colapinto, y hacer crecer a Colapinto a costa de que cuando haga todo perfecto, se lo pueda llevar Williams. No tiene sentido", insistió.

Franco Colapinto demostró en tres carreras el potencial para seguir en la F1 en 2025. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Montoya cree que Audi podría cambiar de opinión si el aspecto económico es a favor del fabricante alemán de automóviles, como en el caso de que Williams se hiciera cargo de cubrir el contrato de Colapinto, o incluso pagarle al equipo para tener al argentino.

"A no ser que Williams pague el salario de Colapinto y pague todo lo de Colapinto, y que a Audi no le cueste. O que Williams pague por tener a Colapinto allá. Esa tendría que ser. Entonces ahí tienes que pensar lo que Williams está dispuesto a pagar y lo que Colapinto puede traer, contra lo que Bortoleto puede traer o contra lo que sería mantener a Bottas en el coche", analizó.

La llegada de Colapinto a la parrilla ha generado gran repercusión en el mundo de la F1 más allá de Argentina, y hay quienes lo consideran una estrella en potencia por su personalidad además de lo que pueda hacer en la pista. Sin embargo, Montoya no piensa que Audi tenga eso en cuenta a la hora de tomar una decisión.

"No creo que la parte comercial sea importante para Audi, porque la plata que gastaban en los coches de Le Mans, por ejemplo, es mucho más que los presupuestos de Fórmula 1. Entones, realmente ellos van a buscar al que necesiten y crean que a futuro les va a dar lo mejor que ellos necesiten", dijo.

Por último, el colombiano sostiene que Audi se tomará su tiempo para definir quién será el segundo piloto del equipo Sauber el año que viene, ya que ninguno de sus candidatos puede ejercer presión al no tener otra posibilidad en la F1.

"Las tres opciones son buenas y entonces por eso es que realmente Audi no ha tomado la decisión. No tiene apuro en tomar la decisión porque ninguno de los tres tiene a donde ir, entonces por qué se van a matar ahora si necesitan tener el piloto definido creo que el 15 de noviembre de pronto para hacer el asiento para las pruebas de postemporada, pero antes del 15 de noviembre no hay motivo de firmar a nadie. Todo el mundo está haciendo presión y me imagino que internamente hay gente empujando para su lado", finalizó.