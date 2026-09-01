Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Italia

Colton Herta reemplazará a Checo Pérez en la FP1 en Monza con Cadillac

Cadillac informó que Sergio Pérez cederá su asiento a Colton Herta en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia 2026.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Colton Herta, Cadillac F1 Team

Colton Herta, Cadillac F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Cadillac realizará modificaciones en las alineaciones de sus pilotos para la primera práctica libre del Gran Premio de Italia de este fin de semana y el estadounidense Colton Herta volverá a subirse al monoplaza MAC-26 durante la FP1 tomando el asiento de Sergio Pérez.

El piloto de pruebas y actual competidor de la Fórmula 2 ocupará el asiento del mexicano Checo Pérez para cumplir con el reglamento de la Fórmula 1 que exige a cada escudería ceder dos sesiones de entrenamientos a jóvenes pilotos a lo largo de la temporada por cada uno de sus coches.

“Esta es una excelente oportunidad para experimentar diferentes aspectos del MAC-26. Habiendo conducido en pistas de alta carga aerodinámica en Barcelona y Budapest, el desafío será muy diferente en Monza”, dijo Herta en un comunicado de prensa emitido por Cadillac.

Monza será un circuito donde Herta deberá exhibir la mayor velocidad posible dado que se trata de una de las pistas más veloces del calendario, con el promedio de velocidad más alto de toda la temporada y con apenas algunos toques en el freno.

Colton Herta, Cadillac Racing

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Con el auto configurado para una baja resistencia aerodinámica, se moverá más, lo que pondrá un mayor énfasis en la precisión en los puntos de frenado y en pasar por el ojo de la aguja a través de los bordillos en las chicanes. Estoy muy emocionado de poder contribuir al fin de semana de carrera y al desarrollo posterior del equipo en uno de los circuitos más icónicos del deporte motor”.

Marcin Budkowski, director del equipo, valoró la aportación del joven estadounidense para el trabajo del equipo en un trazado tan exigente: “También espero con ansias la sesión de FP1 de Colton y obtener su perspectiva sobre el desafío único de Monza”.

Tras la sesión inicial del viernes, Checo Pérez retomará el volante para continuar con la actividad del Gran Premio. El piloto mexicano acumula un historial destacado en Monza con 14 participaciones en F1, logrando puntos en 12 de ellas, destacando sus segundos lugares obtenidos en 2012 con Sauber y en 2023 con Red Bull.

Más de la F1 :

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Presidente de la FIA apoyará a Argentina para que recupere la F1 y el WRC

Comentarios destacados
Más de
Luis Ramírez

Colapinto espera ser más competitivo con las actualizaciones en Monza: "luce prometedor"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Colapinto espera ser más competitivo con las actualizaciones en Monza: "luce prometedor"

Presidente de la FIA apoyará a Argentina para que recupere la F1 y el WRC

Fórmula 1
Fórmula 1
Presidente de la FIA apoyará a Argentina para que recupere la F1 y el WRC

Alpine confirma que Franco Colapinto tendrá actualizaciones en su coche en el GP de Italia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Alpine confirma que Franco Colapinto tendrá actualizaciones en su coche en el GP de Italia
Más de
Sergio Pérez

Checo Pérez admite "conversaciones" con otros equipos de F1, pero que nunca pensó en dejar Cadillac

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Checo Pérez admite "conversaciones" con otros equipos de F1, pero que nunca pensó en dejar Cadillac

Checo Pérez intenta convencer a personal del paddock para unirse al equipo Cadillac en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Checo Pérez intenta convencer a personal del paddock para unirse al equipo Cadillac en F1

Checo Pérez reconoce su decepción con la primera temporada de Cadillac en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Checo Pérez reconoce su decepción con la primera temporada de Cadillac en la F1
Más de
Cadillac

Checo Pérez habla sobre el tiempo que le resta en F1: "Obviamente, no me queda mucho"

Fórmula 1
Fórmula 1
Checo Pérez habla sobre el tiempo que le resta en F1: "Obviamente, no me queda mucho"

Checo Pérez y su puesto 15 en Zandvoort: "Tomamos la decisión correcta al salir de pits"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Checo Pérez y su puesto 15 en Zandvoort: "Tomamos la decisión correcta al salir de pits"

Checo Pérez sale desde el pitlane en el GP de Países Bajos de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Checo Pérez sale desde el pitlane en el GP de Países Bajos de F1

Últimas noticias

Colapinto espera ser más competitivo con las actualizaciones en Monza: "luce prometedor"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Colapinto espera ser más competitivo con las actualizaciones en Monza: "luce prometedor"

McLaren utilizará un alerón trasero giratorio en Italia y lo denomina "H-wing"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
McLaren utilizará un alerón trasero giratorio en Italia y lo denomina "H-wing"

Así luce el trofeo del Gran Premio de Italia de la F1 2026 con su diseño de vajilla apilada

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Así luce el trofeo del Gran Premio de Italia de la F1 2026 con su diseño de vajilla apilada

Colton Herta reemplazará a Checo Pérez en la FP1 en Monza con Cadillac

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Colton Herta reemplazará a Checo Pérez en la FP1 en Monza con Cadillac