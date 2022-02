Cargar reproductor de audio

Después de dos primeras temporadas sólidas en la Fórmula 1 en las que Norris había dudado en ocasiones de sí mismo, el británico realizó una campaña 2021 estelar en la que consiguió su primera pole position y estuvo cerca de la victoria en el Gran Premio de Rusia.

En el mismo tiempo eclipsó a su respetado compañero de equipo Daniel Ricciardo en la que fue una exhibición de su creciente madurez y velocidad, y no dejó a sus jefes de McLaren ninguna duda de que es un futuro ganador.

Pero aunque el paso que dio el año pasado fue impresionante, Norris cree que fue sólo un caso de progresión natural que todo piloto disfruta cuando tiene una racha de temporadas en su haber.

"Siempre odio poner como excusa la 'falta de experiencia'", explicó. “Decir 'oh, no tengo tanta experiencia' es algo muy fácil de usar, y odiaría decir que todo se debía a una falta de experiencia".

“Odio tener que decir eso a veces, y no quería creer que tener ese descanso en el invierno y volver sabiendo todo un poco más subconscientemente haría mucha diferencia”.

"Pero además, como nunca he hecho más de una temporada en ninguna categoría desde que empecé en cadetes, me resultaba difícil conocer las diferencias a través de los años".

Norris también considera que sus cualidades en la F1 fueron más difíciles de juzgar al enfrentarse a un Carlos Sainz más consolidado durante sus dos primeros años.

"Creo que mi segundo año fue bueno, pero Carlos es uno de los mejores pilotos de la F1 y no me hizo parecer tan bueno, porque es un piloto extremadamente bueno e hizo un muy buen trabajo", dijo Norris sobre sus dos temporadas juntos.

"Creo que me ha hecho un poco de sombra, porque estaba haciendo un trabajo excepcional pero he dado el siguiente paso, que habría sido igual o quizás un poco mejor que él”.

"Eso se debe a una combinación de comprensión de los últimos años, un nuevo comienzo, un compañero de equipo diferente, etc., y un coche ligeramente mejor con el que tengo más confianza”.

"Además, el invierno libre me ha servido para regresar renovado y con mucha más experiencia. Así que realmente vi esa diferencia más de lo que fue tal vez entre el primero y el segundo año”.

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Aunque la campaña de 2021 de Norris empezó con mucha fuerza, reconoce que hubo algunos problemas conforme avanzó la campaña, incluyendo el incidente en la línea de salida con Carlos Sainz en Brasil, que le costó la posibilidad de un final destacado.

"Estoy muy contento, al menos, con el progreso que logré la temporada pasada trabajando en esas áreas débiles", dijo. "Creo que he convertido algunas de ellas en puntos fuertes y algunos puntos todavía necesitan ser trabajados, pero en general, hemos hecho un trabajo mucho mejor”.

"Las otras cosas que he hecho bien han sido, sobre todo, ha sido ser fuertes en la primera parte de la temporada. Arrancamos muy fuertes al principio de la temporada y creo que maximizamos muy bien lo que hicimos".

“Maximizamos todas las oportunidad que hemos tenido de subir al podio para aprovechar las penalizaciones de los demás”.

"Ha habido algunos lugares en los que he cometido errores, como en Brasil, que fue probablemente uno de mis mayores errores de la temporada”.

“Fue una cosa tan pequeña que nos costó una buena cantidad de puntos y una posible lucha con Ferrari y estar por delante de ellos en esa carrera”.

“Quizás hubo otras dos o tres carreras en las que no he estado bien, quizás una o dos posiciones por debajo, pero no creo que ninguna me haya dejado fuera. No he tenido ninguna caída propiamente dicha que me haya costado puntos, o eso es lo que pienso”.