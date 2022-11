Cómo Ferrari liberó su motor para asegurar el subcampeonato 2022

Cargar reproductor de audio

En Abu Dhabi, en la sesión de clasificación, surgió el orgullo de Ferrari después de unos entrenamientos libres algo difíciles en los que no salió a relucir el verdadero potencial del F1-75. El coche rojo ya no es el coche de referencia en el gran circo como lo era al principio del campeonato, pero a pesar de que la Scuderia es la que ha terminado primero en el desarrollo del coche, la distancia con la competencia no es tan abismal como parecía en México.

Charles Leclerc y Carlos Sainz saldrán mañana desde la segunda fila: Max Verstappen parece inalcanzable y si consigue salir delante mirará a todos por los retrovisores, mientras que Sergio Pérez está sólo 40 milésimas por delante del monegasco, señal de que la partida por el segundo puesto en el Campeonato de Pilotos está abierta, muy abierta...

Leclerc si complimenta con il poleman Verstappen dopo le qualifiche di Abu Dhabi Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Lo primero que se desprende del sábado en Yas Marina es que la Scuderia es un equipo sólido: el revuelo por la posible salida de Binotto no ha afectado al equipo, que ha mantenido el timón en línea recta. El coche que salió a la pista en los entrenamientos libres no era ciertamente el más competitivo: demasiado cargado aerodinámicamente en el alerón trasero y poco rendidor en el ritmo de carrera del viernes, tanto que Red Bull y Mercedes parecían tener más.

No es la primera vez en esta segunda parte de la temporada que el coche rojo tiene problemas en su aproximación a la pista, pero en la noche entre el viernes y el sábado hubo un trabajo minucioso que llevó a la puesta a punto del F1-75 a dar un vuelco: en los entrenamientos libres FP3 vimos una tanda larga mucho más convincente con ambos pilotos, señal de que la atención se centraba en el resultado de la carrera, dejando a un lado la vuelta rápida.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Gareth Harford / Motorsport Images

En Maranello se han reservado la posibilidad de utilizar un mapa de motor más extremo desde la clasificación, exprimiendo la potencia que el 066/7 es capaz de sacar, pero que demasiado a menudo se frena por miedo a la fiabilidad y a posibles fallos.

En Abu Dhabi vimos un Ferrari que, con el alerón en la configuración Canadá/Silverstone, no puso en aprietos al Red Bull RB18 en absoluto: la diferencia bajó a un par de kilómetros por hora en las dos largas rectas, incluso con el DRS abierto.

La Scuderia, por lo tanto, decidió ir al ataque tanto para defender su segundo puesto en el Campeonato de Constructores de Mercedes, como para llevar a Leclerc por delante de Pérez para el papel de vicecampeón del mundo.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

La sensación es que Ferrari se la jugará centrándose en una carrera a dos paradas en la que los pilotos tendrán que preocuparse poco de salvaguardar los neumáticos si consiguen ponerlos en la ventana de funcionamiento adecuada como hicieron el sábado por la mañana con temperaturas unos diez grados más altas que las que veremos durante el GP.

Si el F1-75 confirma en la carrera el ritmo que vimos en la tanda larga puede aspirar a los dos objetivos que tiene a la vista. Charles Leclerc pudo acelerar aunque sufrió más decaimiento de neumáticos que los Red Bull, el monegasco fue el más rápido en el último sector, poniendo en práctica sus habilidades de conducción y control.

Charles atribuyó un par de errores en las curvas 6 y 7 que fueron provocados por querer forzar la frenada, tras un primer tramo de pista perfectamente superpuesto al del poleman Verstappen, pero hoy su coche no es el RB18.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, durante una sosta ai box Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Carlos Sainz dio lo mejor de sí mismo en la primera tanda de la Q3 y luego sólo pudo restar unas milésimas para mejorar su rendimiento, pero tener a los dos coches de Maranello en la segunda fila es una garantía de que Ferrari tiene el potencial para terminar la temporada con un resultado que devuelva la ilusión y la motivación a un equipo que afronta un largo invierno con el objetivo de reabrir un desafío al arco iris con Red Bull y Mercedes...