El expiloto de Formula 1 David Coulthard dice que la remontada de Kimi Antonelli desde el 19.º puesto de la parrilla para ganar el Gran Premio de Italia fue una actuación definitoria para su carrera, a la altura de las carreras de los mejores pilotos de la historia de la serie.

El piloto de Mercedes consiguió su séptima victoria en un gran premio frente a su afición en Monza, convirtiéndose en el primer piloto italiano en ganar el evento en 60 años.

"Esto está a la altura de los grandes," explicó Coulthard al reflexionar sobre la actuación de Antonelli durante el pódcast Up To Speed.

"No quiero que parezca que estoy elevando a un joven de 20 años con solo siete victorias en su haber a los escalones de Hamilton, Verstappen, Senna, Schumacher, ya sabes, todos los múltiples campeones del mundo a lo largo de la historia. Vettel, que estaba allí demostrando entre lágrimas el antiguo coche de campeonato mundial de Michael Schumacher.

"Colocar tu coche para evitar problemas, hacer todo lo que hizo, poner ahí un casco diferente... Si hubiera sido un Schumacher, si hubiera sido un Max, si hubiera sido un Senna, habrías dicho: 'Sí, claro que estamos viendo esto, porque es lo que estamos acostumbrados a ver de ellos.'

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Tiene que haber una primera vez para todo, por eso él es algo así como un fenómeno, porque esa es la marca máxima para Kimi ahora mismo. Es el mejor gran premio que ha pilotado nunca. Es la mejor victoria que ha tenido nunca. Y eso nos dice ahora de lo que es capaz. Sabíamos que era un ganador. Ahora sabemos que es un piloto de carreras y un ganador."

La victoria de Antonelli en Monza amplió su ventaja en el campeonato de pilotos. Ahora tiene una ventaja de 66 puntos sobre su compañero de equipo George Russell en la clasificación. El siete veces campeón Lewis Hamilton le sigue en tercer lugar, a 76 puntos de Antonelli.