Daniel Ricciardo, quien perdió su asiento ante Oscar Piastri en McLaren después de dos años difíciles en la casa británica, es ahora piloto de pruebas y reserva de su antiguo equipo Red Bull, donde en la Fórmula 1 2023 colabora a lado de Checo Pérez y Max Verstappen, pilotos titulares.

Gracias a su nuevo trabajo, Ricciardo, quien pudo pasar un paréntesis de un año después de todos los problemas por los que pasó en Woking, sin alejarse del deporte, dice que siente mucho mejor e incluso dejó atrás la mejor sesión de simulador de su carrera desde hace un tiempo.

"Mi primer día en el simulador con Red Bull este año fue probablemente la sesión de simulador más divertida que he tenido", dijo Ricciardo a Speedcafe.

"No había estado en una cabina en casi tres meses, así que todo era nuevo y emocionante y, francamente, estoy de regreso en un lugar donde tengo muy buenos recuerdos", agregó el competidor de Red Bull Racing.

"La sesión estuvo a cargo de Simon [Rennie], quien una vez fue mi ingeniero, y nos reímos todo el tiempo. Tuvimos un gran día".

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 con Toby Price Photo by: Red Bull Content Pool

"La simulación normalmente se siente como un trabajo más, especialmente cuando eres un piloto de carreras, simplemente haces tu trabajo y sales", expresó el australiano.

"Pero en esta sesión alguien dijo 'si has hecho suficientes vueltas, podemos terminar' y yo dije 'no, unas vueltas más' y luego seguí pidiendo una vuelta más, así que bromeamos diciendo que no era fácil sacarme del volante”.

"Era un poco raro porque a medida que crecía solo quería correr y no me importaban mucho las pruebas y otras cosas. Así que disfrutar el simulador de esta manera significaba que era bueno que extrañara el deporte por un tiempo", expresó el australiano quien trabaja para encontrar un lugar en la parrilla en la temporada 2024 luego de una salida difícil de McLaren.