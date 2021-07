Los desafíos que los equipos de F1 tendrán con las carreras sprint

Durante años, los equipos han seguido una rutina establecida con las tres prácticas libres preparando todo para la clasificación del sábado antes de llegar a la carrera del domingo. El ritmo habitual se rompe solo cuando el mal tiempo interrumpe las sesiones.

Una ruptura única planificada con la tradición se produjo en Imola el año pasado, cuando los problemas de transporte hicieron que no hubiera acción en la pista el viernes llevando a que solo una sesión de práctica se realizara el sábado antes de la clasificación.

De hecho, ese formato dio una pequeña muestra de cómo se desarrollará un fin de semana de Fórmula 1 con carrera sprint, ya que durante la primera (y única) sesión los equipos se centraron en el rendimiento a una vuelta en preparación para la clasificación, con algo de trabajo en el ajuste para la carrera.

Los viernes de fin de semana con el formato de una carrera sprint tendrán un patrón similar, excepto que la primera práctica libre dura solo una hora, mientras que la sesión del sábado por la mañana de Imola del año pasado se prolongó durante 90 minutos.

La otra diferencia es que en comparación con Imola, los equipos saben que todavía tendrán una segunda práctica el sábado después de la clasificación regular y antes de la prueba de clasificación sprint. Por lo tanto, en la primera práctica libre podrán centrarse más en el ritmo de una vuelta, dentro de las limitaciones de la disponibilidad de neumáticos, por supuesto.

Después de haber estado involucrados en perfeccionar las reglas, los equipos ahora están trabajando arduamente para comprender completamente cómo el formato de sprint afectará los fines de semana en Silverstone, Monza y una tercera fecha aún por confirmar.

"Nuestros muchachos de simulación han trabajado en estas regulaciones a medida que se desarrollaron para intentar tener una idea de cómo van a funcionar", dijo el director técnico de McLaren, James Key.

“Creo que para nosotros, claramente desde la perspectiva del coche realmente no cambia nada más que pensar en cómo nos vamos a adaptar rápidamente a un formato de fin de semana diferente”.

“Pienso que es el formato y el tiempo que tienes es lo que hará la mayor diferencia técnica. Así que tendremos que intentarlo y probablemente afrontar esos fines de semana de una manera diferente”.

Key hace la intrigante observación de que un fin de semana con carrera sprint no sería el momento óptimo para llevar nuevas piezas para el coche, porque en la primera práctica de una hora se tratara de perfeccionar lo que ya se conoce, sin tiempo para retroceder si algo no sale bien en caso de que una actualización no funcione.

“Si vemos lo que hicimos en el fin de semana en España con esas nuevas partes aerodinámicas, es algo muy difícil de intentar y afrontar un fin de semana de carreras con una competencia sprint porque no habría suficiente tiempo. Pienso que con eso tendremos que afrontar el fin de semana desde una perspectiva técnica de manera diferente”.

"Habrá más trabajo de preparación en la configuración, sin duda habrá mucho más trabajo de simulación previo al evento para averiguar cómo una carrera sprint podría afectar los diversos escenarios y cómo podría funcionar”.

Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Esta situación de evitar llevar piezas nuevas a las carreras sprint será una situación curiosa en Monza, donde todos traen paquetes de baja carga aerodinámica que no se utilizan en otros lugares. Si bien los equipos tienen algo de conocimiento a partir de 2020, solo tendrán la sesión de práctica del viernes de una hora para alcanzar el ajuste necesario en Monza antes de la clasificación. Sin embargo, Key no ve eso como una gran causa de estrés.

“Los equipos están lo suficientemente familiarizados con lo que pueden esperar de los paquetes de Monza. Puedes tener algunas curvas, la fragilidad del difusor o algo distinto con niveles de ala más bajos que pueden afectarte, y a menudo un viernes es útil para descubrir esas cosas”.

“Pero creo que la mayoría de las veces, tenemos bastante claro dónde queremos estar y solo es cuestión de hacer ajustes. Casos puntuales o específicos como Monza serán un caso de preparación extremadamente correcta y con un programa de prueba muy claro entre los pilotos”.

“Podría ser que un piloto se enfoque en trabajar y recolectar la información del paquete, mientras que el otro haga un poco de ajuste para la carrera con algunos neumáticos, y así sucesivamente”.

“Así que mezclaremos y combinaremos un poco para usar el tiempo de la manera más inteligente posible. Pero yo diría que con Monza, o cualquier otro tipo de pista ligeramente diferente, las simulaciones de estos días normalmente son lo suficientemente buenas como para decirnos dónde deberíamos estar”.

Stoffel Vandoorne, en el simulador de Mercedes AMG en Silverstone Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

La simulación juega un papel muy importante no solo antes de cualquier fin de semana de carrera, sino también durante el mismo. Mientras los pilotos y los ingenieros se informan en los circuitos, los pilotos de simuladores suelen estar ocupados hasta altas horas de la noche en la fábrica.

En lo que se refiere al rendimiento de una vuelta en los fines de semana con carreras sprint, los pilotos de simulación solo tendrán una breve ventana en la que tendrán información entre la primera práctica y la sesión de calificación del viernes, mientras que, por lo general, podrían hacer el trabajo de calificación hasta el sábado por la mañana. Ahora, una vez que haya terminado la ronda en pista del viernes, ellos tendrán en su lista de trabajos nocturnos que centrarse en el ajuste de carrera.

En la pista, los equipos deberán formular planes de carrera completamente nuevos para las dos sesiones de práctica.

“Tendremos una sesión de clasificación mucho antes (el viernes), en realidad solo tenemos una hora para preparar eso, pero también tienes la división entre el alto nivel de combustible y enfocarnos en trabajar con nuestros neumáticos para el domingo”.

“Así que creo que desde una perspectiva técnica, se trata de preparación, simulación y uso inteligente del tiempo. Eso es algo que todos tendremos que aprender, pero para lo que estaremos muy bien preparados”.

El jefe de ingeniería de pista de Alfa Romeo, Xevi Pujolar, espera con ansias los fines de semana con carreras sprint.

“Es otro tipo de desafío cuando tienes este tipo de fines de semana con carreras diferentes", dice. "Necesitas prepararte para el fin de semana de manera un poco diferente, y eso también abrirá oportunidades, tal vez, para sumar puntos”.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, y Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Tendremos que ver cómo se va a definir todo, pero en cuanto a lo que podamos extraer será diferente, tenemos que adaptarnos, y quien sseamos capaces de hacerlo antes y poder obtener más marcará un factor. Como desafío desde el punto de vista de la ingeniería, creo que es bueno para nosotros. Nos gustó el fin de semana de carrera corto en Imola el año pasado, eso fue bueno”.

"Tenemos que cambiar un poco el enfoque de lo que es una carrera normal para los eventos sprint, pero eso puede abrir otras oportunidades”.

El jefe de rendimiento de coches de Williams, Dave Robson, también ve los fines de semana sprint como un nuevo desafío interesante para su equipo.

"Definitivamente será diferente", dice. “Me gusta bastante como experimento, puedo entender el deseo de agregar esas sesiones emocionantes”.

“Creo que todavía estamos trabajando para saber exactamente cómo afectará eso el tema de los neumáticos y cómo tenemos que devolverlos, cuándo y, por lo tanto, cuáles son las opciones, pero pienso que es un buen experimento. Tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona”.

Robson destaca que la segunda práctica libre será una sesión intrigante. Una vez completada la clasificación regular y sin necesidad de evaluar el coche en una vuelta, esa hora se utilizará para preparar tanto para el evento de clasificación sprint, con un coche más ligero al inicio, como para el Gran Premio en sí.

"Creo que todavía estoy un poco inseguro de cómo será la segunda práctica libre en términos de lo que estaremos preparados para hacer y qué neumático elegiremos usar para eso. Pienso que ese es el mayor enigma en este momento, pero creo que el formato del viernes luce bien”.

"El sábado, creo que la clasificación sprint en sí está bien, parece bastante interesante, así que creo que es solo que necesitamos entender lo que significará la segunda práctica”.

En cuanto a la elección de neumáticos, ¿pueden los pilotos empezar con los blandos y correr a toda velocidad durante 17 vueltas, la duración de los sprints de Silverstone y Monza? ¿O se verán obligados a ser más conservadores y optar por los medios?

"Esa es una buena pregunta", dice Mario Isola de Pirelli. "Deberíamos hacer algunas simulaciones para comprender cuál puede ser el enfoque. Es posible que tengamos diferentes enfoques de diferentes pilotos”.

“En Monza, vamos con el C2 / 3/4, y sabemos que Monza no es muy severo en la pista y también se utiliza baja carga aerodinámica. Espero que la situación de Monza y Silverstone sea diferente. Si quieres correr la calificación de sprint en Silverstone con un C3, es una elección agresiva”.

“Tienes que tener en cuenta que también tendrás una degradación durante la clasificación del viernes. Mientras que en Monza es probablemente muy diferente, debido a la severidad del circuito. Así que no estoy seguro de si existe un enfoque común en los tres circuitos diferentes que se seleccionan para el formato de clasificación con carrera sprint”.

¿Podría una opción optar por los blandos para el sprint de Silverstone más complicado, con la esperanza de que un coche de seguridad alargue su vida?

"No tengo una respuesta clara a eso, porque la estrategia es algo nuevo para los equipos y para los ingenieros”, expresó Isola. "Claramente, si eliges una opción más suave debes considerar que tendrás algo de degradación, y tal vez esta degradación le de a los pilotos que arranquen con el medio la posibilidad de adelantar en la última parte de la carrera, y tener una gran ventaja al final”.

“Así que no está claro que alguien apueste por un coche de seguridad en términos de estrategia en una carrera corta como esa. Hablando de 100 km, un tercio de un Gran Premio, un coche de seguridad es posible, pero si no hay coche de seguridad y te vuelves demasiado agresivo con la elección de neumáticos, tu carrera se estropeará”.

Claramente, todavía hay mucho por descubrir sobre el formato de las carreras sprint por parte de los pilotos, los equipos y, de hecho, los fanáticos, y es posible que no obtengamos todas las respuestas después de una primera fecha con este formato en Silverstone.