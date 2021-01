Domenicali: espero un Ferrari que se acerque a la pelea

Ferrari finalizó sexto en el campeonato de constructores de la temporada 2020 de la Fórmula 1, superado por McLaren, Racing Point y Renault en el clasificador de la media tabla.

La situación que el equipo italiano vivió en la temporada anterior es algo que los fanáticos de la categoría esperan que no se repita, pero un pensamiento similar tiene el nuevo CEO de la F1, Stefano Domenicali, quien espera ver al Cavallino Rampante más competitivo en 2021.

Más allá de haber dirigido los destinos de la escudería italiana entre 2007 y 2014, Domenicali sabe que tener a Ferrari en la mezcla de los líderes junto a Mercedes y Red Bull es algo que favorece al espectáculo.

“Comparado con lo que pasó el año pasado, todos necesitamos un Ferrari competitivo”, dijo el directivo en una entrevista con la cadena Sky F1 Italia.

Pero recortar la distancia no es una tarea sencilla en 2021. Los equipos acordaron el año anterior mantener la base de los coches como una medida para reducir los costos y contrarrestar los efectos económicos que la pandemia de COVID-19 tuvo en la F1.

“Estoy convencido de que las cosas mejorarán, aunque no será fácil con una normativa estable, aunque pudieron trabajar un poco en la unidad de potencia para compensar la brecha del año pasado”.

“Espero un Ferrari que se acerque al objetivo de poder volver a pelear. Creo que los directores de equipo como Toto Wolff (Mercedes) y Christian Horner (Red Bull) también desean un espectáculo que sea más atractivo para todos”.

En la temporada anterior, solo AlphaTauri y Racing Point rompieron el dominio de Mercedes y Red Bull en lo más alto del clasificador de un gran premio.

Stefano Domenicali y Otmar Szafnauer, director de operaciones de Force India, en el paddock Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

Sin novedades de Hamilton.

Uno de los temas más sonados durante esta temporada baja es la renovación de Lewis Hamilton con Mercedes. El siete veces campeón del mundo terminó contrato con el equipo alemán en 2020 y se esperaba que antes de la Navidad anterior se informara de la nueva extensión.

Pero la ansiada firma no se ha dado y, en cambio, hay rumores de que el equipo alemán ofrecería un contrato por solo un año y con menores pretensiones económicas que busca el inglés.

Domenicali admitió que “hablé con Hamilton” durante el periodo de final de año, pero no le informó sobre la situación de su contrato, aunque espera se resuelva pronto.

“Se está preparando, pero no me dijo si firmará o no firmará la renovación con Mercedes. Tiene una gran oportunidad, no solo hablando en la parte deportiva en donde puede lograr más, sino también por el chance de seguir teniendo un rol que iría más allá de la dimensión deportiva”.

“Estoy convencido y espero, como interesado, que todo se resuelva rápidamente”.

