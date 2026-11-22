Fórmula 1 Las Vegas GP
El error de Antonelli que arruinó su lucha por la victoria ante Verstappen en Las Vegas
Antonelli estaba luchando con Verstappen por la victoria cuando de repente perdió potencia brevemente en la parte final, porque intentó mantenerse detrás del Red Bull
Benjamin Vinel Ronald Vording
Publicado: 22 nov 2026, 7:57
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Kimi Antonelli ha explicado el peculiar “error” que le costó la oportunidad de lograr la victoria en el Gran Premio de Las Vegas.
El piloto más rápido en la clasificación, Antonelli era sexto en la parrilla debido a una penalización de cinco posiciones por un cambio de motor y fue el único piloto del top 10 que salía con medios en lugar de blandos, lo que contribuyó a que perdiera otras dos posiciones en la primera vuelta.
El nuevo campeón del mundo se recuperó hasta la cuarta posición en la vuelta 17 y pasó a desafiar al polesitter Max Verstappen y a su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, en la segunda mitad de la carrera, emergiendo como el principal rival del Red Bull en el tramo final.
Antonelli y Verstappen intercambiaron el liderato repetidamente cuando volvió la carrera de ‘yo-yo’, con el italiano 0.001s por delante en la línea de meta en la vuelta 43 de 50, lo que supuso una gran preocupación para su rival.
Intentando estar en la posición óptima para adelantar al Red Bull en la última vuelta, Antonelli se abstuvo de atacar a Verstappen al final del penúltimo giro, pero acabó perdiendo frente a los dos McLaren y terminando solo cuarto.
“Básicamente levanté el pie antes de la curva 14 para mantener el [modo] adelantamiento y quedarme detrás de Max para darme la mejor oportunidad de ganar”, explicó el piloto de Mercedes. “Sin embargo, levantar el pie activó algo en el sistema, así que salí de la curva con cero batería. Así que lo perdí todo”.
Presionado sobre el asunto por Motorsport.com, añadió: “Mi error fue levantar el pie, en realidad. Eso activó el problema, así que no pude cargar nada de energía. Así que ya al final de la recta estás bastante bajo de energía. Así que, como no podía recuperar nada, entonces veo que estoy a cero.
“Básicamente el sistema no estaba listo para eso y mi error fue levantar el pie, volver a aplicar un poco de acelerador para mantener un poco de velocidad, y eso activó el sistema, y eso significó que en la recta perdí casi dos segundos”.
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Photo by: Manuel Eletto
Cuando se le sugirió que Mercedes estaba perdiendo frente a Red Bull en las rectas —a pesar de que la velocidad punta del W17 en la carrera fue de 320.6km/h, frente a los 314.3km/h del RB22—, Antonelli aclaró: “No, no, pudimos mantener el ritmo.
“Obviamente, tuvimos un nivel de carga aerodinámica más bajo este fin de semana y fue un poco más difícil en las curvas, pero sin duda nos estaba ayudando en todas las rectas. Estaba claro dónde Red Bull desplegaba más, pero teníamos algo guardado para esa última vuelta, aunque ni siquiera pude intentarlo”.
En cuanto al estilo de carrera de ‘yo-yo’, a diferencia de algunos de sus colegas, Antonelli lo valoró positivamente.
“Quiero decir, fue un poco estresante por momentos porque era imposible escaparse y había tantas velocidades diferentes en todo tipo de rectas que tenías que ser muy estratégico”, admitió el italiano. “Pero aparte de eso, creo que fue una carrera divertida, y fue una lástima no poder luchar hasta el final [por] algo fuera de mi control”.
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