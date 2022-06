Especial: la mala suerte de Leclerc en Mónaco que no logra sacudirse

La suerte parecía estar de parte de Charles Leclerc este domingo, dada la dificultad para adelantar en las calles del Principado y después de haber conseguido la pole.

Leclerc creció en Mónaco, y ahora compite por las calles que recorría en el autobús hacia la escuela todos los días cuando era niño. A principios de esta semana, hizo un guiño a su conexión infantil con la pista en las redes sociales, compartiendo una conmovedora obra de arte de sí mismo junto a su Ferrari hablando con su yo más joven junto a un kart.

Una victoria en Mónaco habría significado un mundo para Leclerc, pero incluso terminar la carrera se antojaba todo un logro, dado su pésimo historial en las calles de su país. En cinco intentos, el monegasco nunca había visto la bandera a cuadros en Mónaco, lo que le ha dejado una "maldición" de la que intentó librarse, pero con un resultado que no esperaba.

La primera vez que Leclerc compitió en Mónaco fue en 2017, durante su exitoso año en el que consiguió el título de la Fórmula 2, que le permitiría conseguir un asiento en la parrilla de la máxima categoría para el año siguiente.

Leclerc lideró tanto los entrenamientos como la clasificación, consiguiendo la pole por tan solo doce milésimas sobre Alex Albon. Fue capaz de abrir una ventaja considerable sobre Oliver Rowland, pero se vio sorprendido por un periodo de coche de seguridad que le hizo caer a la cuarta posición. Las cosas fueron de mal en peor cuando un problema mecánico en el neumático delantero izquierdo después de su parada en boxes obligó a Leclerc a retirarse.

En su columna para Motorsport.com, Leclerc admitió que sabía que su fin de semana estaba "acabado", ya que tendría que empezar la carrera al sprint desde atrás. Le costó mucho remontar desde la 17ª posición de la parrilla, y se enredó con Norman Nato en un incidente que le supuso una penalización de tiempo antes de que Leclerc entrara en boxes y se retirara, sumando dos DNF para empezar su historial en Mónaco.

Al llegar a la F1 con Sauber, ahora presente en la parrilla como Alfa Romeo, Leclerc sabía que no iba a estar luchando en la parte alta de la tabla en el que fue su debut en Mónaco en la máxima categoría.

Llegar a la Q2 fue un logro notable, asegurando la 14ª posición en la parrilla por delante de su compañero de equipo, Marcus Ericsson, un piloto más experimentado. Pero progresar durante la carrera sería más complicado.

Se colocó en la 12ª posición al entrar en la parte final de la prueba, siguiendo a Brendon Hartley, pero un fallo en su freno delantero izquierdo al entrar en la Nouvelle Chicane hizo que Leclerc se estrellara contra la parte trasera del coche de Toro Rosso.

Un abandono a falta de seis vueltas no era la forma en que Leclerc quería celebrar su primera carrera de F1 en casa, aunque las muestras de ritmo que se habían visto fueron alentadoras.

Leclerc llegó a Mónaco para la carrera de 2019 con una oportunidad muy real de luchar por la victoria. El estado de forma de Ferrari en la primera parte de la temporada había sido positivo, y si no llega a ser por un problema con la unidad de potencia, seguramente habría ganado en su segunda actuación para el equipo en Bahrein.

Después de encabezar los últimos entrenamientos libres para Ferrari, el monegasco estaba a la caza de la pole, pero ni siquiera pasó de la primera fase de la clasificación. La escudería confiaba en que su vuelta de 1:12.149 sería suficiente para pasar a la Q2, pero muchos pilotos mejoraron sus tiempos. Esto provocó que bajara posiciones y finalmente quedara eliminado en la Q1, logrando la 16ª posición.

Leclerc estaba decidido a luchar, y consiguió avanzar al inicio de la prueba, superando a Lando Norris y Romain Grosjean en las primeras vueltas. Pero en un intento de pasar por el interior a Nico Hulkenberg en La Rascasse, un lugar de adelantamiento que intentó utilizar reiteradamente en la F2, ambos se tocaron y trompeó, sufriendo daños en su neumático trasero derecho que le obligaron a retirarse una vez más.

Marshals remove the car of Charles Leclerc, Ferrari SF21, from the circuit

Photo by: Jean Petin / Motorsport Images