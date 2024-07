Fernando Alonso reacciona con alivio a la actuación de Aston Martin en el Gran Premio de Gran Bretaña 2024 en Silverstone. El séptimo y octavo puesto de Lance Stroll y el suyo propio fueron "bastante buenos" y un paso "de vuelta a la normalidad" para el equipo.

"Séptimo y octavo son más o menos las posiciones que teníamos antes de Imola. Así que hemos vuelto a nuestro entorno normal. Estoy contento con eso", dice Alonso.

Pero para el bicampeón del mundo de Fórmula 1 también está claro: Aston Martin debe hacer más si quiere establecerse en la parte delantera de la parte media de la parrilla. Pero esa es "una muy buena pregunta para Mike [Krack] y Tom [McCullough]", dice Alonso, refiriéndose a su director de equipo e ingeniero jefe. Posdata: "Yo sólo conduzco el coche".

Desde la perspectiva del piloto, sin embargo, está claro que Aston Martin "se ha puesto las pilas un poco" últimamente en Austria, dice Alonso. "Lo hemos reconocido: Algunas direcciones que tomamos quizás no fueron las correctas".

Alonso dice: ¡No debemos hablar, debemos cumplir

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Erik Junius

Se le pregunta a Alonso si tiene grandes esperanzas en las actualizaciones previstas para el Gran Premio de Hungría. Él dice: Aston Martin debe primero "demostrar" que sabe cómo desarrollar su potencial y añade: "No debemos hablar, debemos cumplir".

"En 2024 ya hemos utilizado muchas piezas nuevas para el coche. Algunas funcionan, otras no. Esperemos llevarnos una sorpresa positiva en Hungría", expresó el bicampeón del mundo.

En el resto del paddock de la Fórmula 1, las cosas progresan mucho más rápido que en Aston Martin y el asturiano lo tiene en claro: "McLaren demostró el año pasado cuánto se puede mejorar el rendimiento del coche durante la temporada. Este año Mercedes lo está demostrando. Estos dos ejemplos lo dejan claro: es posible. Así que ahora depende de nosotros".

Por qué Alonso está "satisfecho" con la carrera de Silverstone

Por su parte, Alonso está "satisfecho" con la carrera en Silverstone, aunque un poco desilusionado por no haber cogido el momento óptimo para cambiar neumáticos: "Se puede apostar. Pero probablemente esperé demasiado para cambiar a neumáticos intermedios".

"La pista estaba seca y existía la posibilidad de dañar los intermedios en las primeras vueltas. No quería hacerlo por si llovía aún más fuerte. Pero eso no me funcionó. También hace falta un poco de suerte", dice Alonso.

El hecho de que sólo pudiera parar en boxes una vuelta después que su compañero Stroll no molesta demasiado al español: "Tuvimos una situación única porque ambos coches estaban a menos de un segundo el uno del otro. Por lo tanto, tuvimos que meter un coche primero y el otro una vuelta después. Eso puede ir en cualquier dirección, dependiendo de la cantidad de lluvia después de la parada".

"Así que perdimos una posición, pero eso no cambia el resultado del equipo", dijo Alonso, que cruzó la meta en octavo lugar, siete segundos por detrás de Stroll.