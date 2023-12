Checo Pérez será la prioridad de Red Bull en 2025, aunque hay un pero

Checo Pérez sufrió una montaña rusa esta temporada, en la que empezó con fuerza pero se fue apagando antes de recuperarse en las últimas carreras.

Red Bull se ha comprometido con Sergio Pérez para el inicio de la campaña 2024, pero ha dejado claro que quiere que luche de forma más constante cerca de la cabeza si quiere considerar ofrecerle un nuevo contrato.

Sin embargo, la escudería está dispuesta a esperar un tiempo antes de tomar una decisión, sobre todo porque tiene opciones como Daniel Ricciardo, que puede ser sustituido si es necesario, y dice que no se apresurará a tomar una decisión sobre quién será el compañero de equipo de Max Verstappen en 2025.

Hablando sobre el proceso de pensamiento del equipo acerca de lo que hace con Pérez más allá del próximo año, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo: "Creo que la posición de lujo en la que estamos, es que no tenemos ninguna prisa.

"Tenemos muchas opciones y creo que es el asiento de Checo en el que hay que fijarnos.

"Es a él a quien estamos respaldando. Es nuestro piloto para 2024. Y si hace un gran trabajo el año que viene, no hay razón para que no lo prolonguemos hasta 2025. Pero se basaría puramente en lo que consiga durante lo que será una gran parte de la temporada".

Foto: Erik Junius Sergio Pérez, Red Bull Racing

Horner dijo que, con los rivales que se espera que se acerquen a Red Bull el año que viene, era esencial que sus dos coches maximizaran el rendimiento.

Esto contrasta con gran parte de este año en el que, mientras Verstappen estaba en una clase propia en la parte delantera del campo, Pérez se encontró luchando en el centro del campo en medio de sus diversas luchas.

Horner admitió que correr junto a Verstappen no era fácil, pero eso no era excusa para no tener el segundo coche del equipo justo ahí arriba.

"Creo que ser el compañero de equipo de Max es difícil, y creo que tienes que tener una cierta determinación y carácter para estar preparado para ir contra Max", dijo.

"Pero a medida que el grupo converge, es inevitable que quieras que tus dos coches estén lo más cerca posible.

"Con Checo, su ritmo de carrera y sus carreras, ha sido muy fuerte en muchas ocasiones. Su rendimiento en la calificación es probablemente el área en la que necesita centrarse durante el invierno.

"Pero es muy consciente de que tiene que mejorar su media en clasificación, para no tener que salir desde tan atrás".

Horner cree que el problema de la calificación viene simplemente de la necesidad de Pérez de conseguir más confianza en el coche, ya que era fundamental para sacar el máximo provecho de los neumáticos.

"Creo que no necesita tiempo para coger confianza", dijo Horner.

"Es ser capaz de sacar el máximo provecho de una sola vuelta en el punto más alto de agarre que tienes en un nuevo juego de neumáticos. Y al principio [del año], lo estaba haciendo muy bien.

"Si nos fijamos en Bahréin, fue rápido. Si nos fijamos en sus primeras carreras, su clasificación en Arabia Saudí con una pole allí. En Azerbaiyán, estuvo sobresaliente todo el fin de semana. También en la clasificación de Miami.

"Luego las cosas empezaron a desarrollarse a partir de ahí. Pero creo que es un área en la que se va a centrar mucho, porque sabe que es un elemento crucial para él de cara al año que viene".