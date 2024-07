VIDEO: Checo Pérez choca en la Q1 en Hungría y revive fantasmas de reemplazo

El piloto mexicano Sergio Pérez ha sufrido un nuevo choque en la primera ronda de clasificación del Gran Premio de Hungría luego de perder el control mientras intentaba mejorar como consecuencia de pasar por los bordillos.

Con este incidente, el mexicano de Red Bull Racing quedó condenado a arrancar en la parte trasera de la parrilla en Hungría. Hasta antes del choque que provocó la bandera roja se ubicaba en el noveno puesto, mientras que Lewis Hamilton estaba siendo el más rápido con su Mercedes.

El incidente se presentó cuando la pista aún estaba mojada luego de una ligera lluvia que cayó antes del arranque de la clasificación y posterior a la carrera de la Fórmula 2. Sin embargo, el asfalto estaba en condiciones de colocar neumáticos de seco que el mexicano no logró controlar al pasar por los bordillos húmedos, una situación similar a la que vivió en Silverstone hace dos semanas.

Si bien Checo Pérez quedó eliminado en la Q1 en el puesto 16, las condiciones del impacto del RB20 dañaron la parte trasera podrían llevar a un reemplazo de caja de cambios y unidad de potencia, factores que aún tendrá que considerar Red Bull.

El incidente se presenta en un momento donde la presión está sobre el mexicano y los rumores de reemplazarlo después de las vacaciones de verano no se han eliminado. Aunque Checo Pérez dijo el jueves que no existen cláusulas que puedan bajarlo de su asiento y afirmó estará en Abu Dhabi, Helmut Marko recordó el viernes que sí existen condiciones de rendimiento que pueden entrar en vigor si es que el mexicano no levanta en su desempeño.

Mira el video del choque de Checo Pérez en la clasificación del GP de Hungría