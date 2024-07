Checo Pérez y su remontada en Hungría: séptimo es lo máximo que podíamos lograr

Checo Pérez no tenía una misión sencilla en el Gran Premio de Hungría al intentar remontar desde el puesto 16 a la zona de los puntos luego de haber comprometido su posición en la parrilla tras chocar en la Q1 de la clasificación del sábado.

Al final, Red Bull y el mexicano montaron neumáticos duros para empezar y, en la parte mitad de la competencia, colocaron la goma media en el choche de Sergio Pérez y adelantaron el movimiento sobre el Mercedes de George Russell para que, combinado con diversos adelantamientos, ascendiera hasta la séptima plaza.

"No hubo safety car y el primer stiont fue complicado con el neumativo duro, no podía pasar, iba deslizando, iba pegado a George Russell quien me ha pasado en la primera vuelta", expresó Sergio Pérez al hablar en la zona de medios con FOX Sports México.

Para el competidor de Red Bull con el coche marcado con el número 11, el momento clave fue la colocación de la goma media casi a mitad de distancia de carrera. "Al final conseguimos remontar y logramos el máximo de resultado que podíamos el día de hoy. Tuvimos un buen ritmo".

La situación del mexicano en el Hungaroring parecía ser promisoria el viernes cuando estuvo dentro de los cinco primeros, pero el choque en la parte intermedia de la Q1 lo condenó a remontar y a poner más presión en un momento donde se habla de reemplazarlo, algo que tomó mayor fuerza cuando Helmut Marko, asesor de deporte motor de Red Bull Racing, reconoció el sábado que después del Gran Premio de Bélgica definirían el futuro del mexicano.

Ante esto, Checo Pérez resalta que a pesar del resultado se sintió más cómodo con el coche. "Hemos tenido un buen viernes, el mejor viernes de toda la temporada y es lo que quiero rescatar. Creo que nuestro tiempo llegara porque hemos tenido buen ritmo"

"Creo que el coche no quedó al 100 por ciento. Hay cosas que analizar. Serán pequeños detalles que tendremos que ajustar para Bélgica", indicó el mexicano quien ahora ha caído del sexto escaño al séptimo puesto del campeonato de pilotos.

"Al final cometí un error que a cualquiera le pude pasar, es una pena que nos pase a nosotros por el momento de la temporada que estamos viviendo".