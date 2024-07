Horner pone más presión a Checo Pérez y revive la opción de Ricciardo

En Silverstone se susurra que podría producirse una remodelación en el grupo de pilotos de Red Bull, que implicaría tanto al equipo principal como a Racing Bull. Sobre el papel, la partida sólo debería estar abierta para uno de los monoplazas del equipo junior, con una segunda vuelta entre Daniel Ricciardo y Liam Lawson, pero puede que no sea así. Al final de la primera sesión de entrenamientos libres en Silverstone, Christian Horner recibió una pregunta de Martin Brundle: "¿Se arrepiente de haber firmado la renovación con Pérez tan pronto?".

Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Es una pregunta difícil", respondió Horner, "pero usted sabe muy bien que el contenido de un contrato entre un equipo y un piloto no se revela. Así que para mí tenía todo el sentido del mundo fichar a Checo en ese momento, pero ya sabes, este es un negocio en el que hay presiones porque tienes que garantizar resultados". Una confirmación, no tan velada, de que en el acuerdo que vincula a Pérez con Red Bull hay cláusulas de rendimiento, es decir, resultados mínimos que hay que garantizar al equipo. En algunos casos estas condiciones están parametrizadas sobre el rendimiento del compañero de equipo, en otros se habla de resultados absolutos.

Sergio Pérez, Red Bull Racing, durante un torneo de dardos. Foto de: Erik Junius

Pérez tiene su asiento asegurado contractualmente para la próxima temporada, pero tendrá que mejorar su rendimiento, de lo contrario podría abrirse un escenario de sorpresa. Red Bull, sea cual sea su decisión, no recurrirá al mercado exterior, si hay necesidad de sustituir a Pérez recurrirá a pilotos vinculados contractualmente a Red Bull y, sorprendentemente, el nombre elegido podría ser Daniel Ricciardo. Es el clásico caso que confirma cómo las cosas cambian muy deprisa en la Fórmula 1. Pérez parecía blindado por un contrato de dos años, mientras que el futuro de Daniel estaba fuertemente en riesgo. Luego, dos buenos fines de semana de Ricciardo y el momento negativo de Pérez las cosas cambiaron, y no por poco.

Horner (gran defensor de Ricciardo), en caso de que haya que sustituir a 'Checo', está decidido a apostar por Daniel y también parece haber el visto bueno de Marko. No es una situación destinada a prolongarse mucho tiempo, probablemente no más allá del parón veraniego. Si Pérez se viera obligado a abandonar su monoplaza, no se produciría el clásico 'canje' de Marko, es decir, el descenso a Racing Bull. Para Pérez sería el adiós al equipo y, quizás, a la Fórmula 1.