Checo Pérez ve potencial para pelear el GP de México tras el viernes

Sergio Pérez finalizó las dos prácticas del Gran Premio de México dentro de los cinco primeros en una jornada del viernes donde los pilotos se vieron obligados a probar un componente experimental de Pirelli que se utilizará la próxima temporada dentro de la Fórmula 1.

En la primera sesión, Checo Pérez llegó a liderar la tanda en los primeros minutos antes de que su compañero en Red Bull Racing, Max Verstappen, marcara el mejor tiempo. En la segunda tanda ocupó la primera mitad para montar las gomas experimentales de Pirelli antes de colocar el blando y saltar del fondo de la clasificación a la quinta posición a poco menos de cuatro décimas de desventaja del tricampeón del mundo, quien nuevamente marcó el registro más veloz.

El mexicano señaló que no encontró las condiciones ideales para conocer el verdadero potencial del RB19, especialmente en el rendimiento a una vuelta, aunque quedó satisfecho de estar de regreso en México.

“Fue un día muy bonito, porque cuando estás en el coche te olvidas de dónde estás, pero en cuanto sales hay mucha tensión, y es bueno recibir tanto apoyo de los aficionados”, expresó el mexicano.

“Creo que no tuvimos un día sencillo. No tuvimos una buena lectura del blando en una sola vuelta. Tuve una bandera amarilla en mi vuelta rápida, así que acabé haciéndolo en la segunda vuelta, y sí, no fue muy sencillo, así que hay muchas cosas que entender”.

“Obviamente, también hemos probado diferentes compuestos para entenderlos de cara al domingo. Así que creo que en general estamos en una buena posición”.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19

Con las dos sesiones entre los cinco primeros, Checo Pérez dijo que siente potencial tanto para la clasificación como para la carrera.

“Mi vuelta no fue muy limpia, casi me salgo en la última curva, pero creo que hay un buen potencial. Las cosas pintan bien, así que sí, pero como sabemos, mañana va a estar todo muy apretado”, dijo el mexicano quien vio como de la tercera a la séptima posición de la segunda práctica había una diferencia entre todos los pilotos de menos de dos décimas de segundo.

