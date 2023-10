El junior de Ferrari que impresionó en Haas en la FP1 del GP de México

Ayao Komatsu, director de ingeniería de Haas, dice que el inglés, que probó previamente en un Ferrari SF21 de hace dos años como parte de su preparación para su debut en un fin de semana de F1, "no puso un pie mal" durante su actuación en la primera práctica del viernes en México.

Bearman terminó la sesión en la 15º posición, tres puestos y tres décimas de segundo por detrás de su compañero de equipo Nico Hulkenberg, que celebra en México su gran premio número 200.

"No creo que podamos reprocharle nada", dijo Komatsu. "Lo ha hecho realmente bien, desde la preparación inicial ha sido muy profesional, muy, muy fácil de tratar".

"Y luego en cada proceso no tengo nada de qué quejarme. Y hoy con tranquilidad ha entendido los objetivos de cada salida a pista".

"No puso un pie mal, de verdad. No maximizó la vuelta blanda, la diferencia de tiempo, la vuelta de Nico no fue genial tampoco, así que no se puede leer demasiado en ello".

"Pero en términos de sus comentarios, fue realmente un buen compromiso con sus ingenieros. Muy, muy buen trabajo. Estoy muy impresionado".

"Honestamente, no puedo elegir un momento en todo el camino de de la preparación donde algo fuera frustrante o difícil, incluyendo su (equipo de) gestión, ha sido un proceso muy suave, ha sido un verdadero placer trabajar con él y su equipo de gestión".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oliver Bearman, Haas F1 Team

A la pregunta de si el joven de 18 años había superado realmente las expectativas, Komatsu indicó que sí.

"No creo que se pueda esperar mucho más", dijo. "Y desde luego, mejor que mis expectativas también".

"No es que mis expectativas fueran bajas, pero fue muy profesional. Y no puso un pie en falso. Y la comunicación y los comentarios también fueron muy buenos. Así que realmente, no tengo nada de que quejarme. Ha sido una FP1 impresionante".

Haas ha contado con muchos novatos en el pasado, incluido Charles Leclerc.

Cuando se le preguntó cómo se comparaba Bearman, Komatsu dijo: "Creo que es un poco difícil hacer una comparación directa, la verdad. Pero sinceramente, si sólo pienso en hoy, lo ha hecho muy bien. Muy, muy, bien. No puedo reprocharle nada".

"Tenemos otra sesión planeada con él en Abu Dhabi. Así que estoy deseando que llegue. Y luego sí, espero que más sesiones el año que viene también. Es muy prometedor".

