La F1 debe ser "cauta" sobre cambiar las carreras sprint, dice Brawn

A principios de mes la F1 llevó a cabo la sexta carrera sprint de su historia en Interlagos y fue sin duda la más emocionante desde que se introdujo el formato en 2021, con George Russell luchando por superar a Max Verstappen para luego ganar la competencia.

Ya se ha acordado la celebración de seis sprints en 2023, aunque todavía no se han confirmado las sedes.

Mientras tanto, posibles modificaciones, como cambiar a que sea una carrera independiente que no afecte a la parrilla de salida del evento principal del domingo, todavía están sobre la mesa.

Sin embargo, Brawn sigue siendo cauteloso a la hora de alejarse demasiado del formato original.

"La carrera fue muy agradable", dijo Brawn al momento de analizar la carrera sprint de Interlagos ante una pregunta de Motorsport.com. "Creo que la pista ayudó, muestra la sensibilidad para seleccionar el tipo de carreras adecuadas para el próximo año".

"Estamos analizando si hay alguna evolución en el formato que se pueda considerar para el próximo año. Pero ya tenemos una base fantástica".

"Así que seríamos muy cautelosos a la hora de cambiar las cosas. Y, desde luego, no creo que debamos cambiar radicalmente el formato".

"Fue genial, una carrera fantástica. El público ha disfrutado mucho. La clasificación es especial, pero no tanto como lo ha sido la sprint, lo he disfrutado mucho".

Preguntado por los cambios de formato que se están considerando, dijo: "No es algo sobre lo que quiera especular en este momento, porque creo que es justo hablar con la FIA y los equipos. Y hemos hecho algunas presentaciones, hace un año más o menos, que no han cambiado realmente".

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Queríamos acordar las seis carreras y las sedes. Y creo que cuando veamos las sedes, podremos estar un poco más informados cuando hablemos del formato al que podríamos pasar. Pero como digo, el formato actual funciona muy bien. Así que deberíamos ser prudentes y no movernos".

Reconoció que los cambios en las reglas del parque cerrado, que podrían permitir a los equipos congelar sus reglajes después del sprint y así hacer más útil la FP2, son algunos de los temas clave y en Brasil hubo una reunión al respecto.

"Hablaremos del parque cerrado, y de si debería empezar después del sprint, para que la FP2 tenga más sentido".

"Creo que hay algunas cosas generales que podemos hacer, así como algo un poco más sustancial, pero ahora es una evolución, no una revolución".

Preguntado por los factores que determinarán qué seis sedes serán elegidas para los sprints en 2023, dijo: "Creo que simplemente la capacidad de correr y adelantar. Y quiero decir que, obviamente, in extremis, una carrera sprint en Mónaco sería un evento bastante aburrido. Este (por Interlagos) es probablemente uno de los mejores circuitos".

"Tenemos un índice de pistas que creemos que serán adecuadas para el sprint. Brasil está en la parte superior, un lugar como Mónaco estará en la parte inferior".

"Y queremos tener una buena distribución de carreras durante el año, y encontrar los lugares adecuados para celebrarlas. Pero el tipo de circuito al que vamos es una gran prioridad".

Brawn dejará su rol actual y mantendrá un papel de asesor en la organización de la F1. Espera seguir participando en la planificación de los sprints.

"Me gustaría pensar que puedo seguir involucrado en proyectos especiales. Y es que no quiero la responsabilidad diaria que he tenido los últimos años. Así que un proyecto como éste, que es muy emocionante y muy divertido, ¿por qué no?"