La FIA investiga las acusaciones contra "determinados miembros"

"La FIA confirma que el Oficial de Cumplimiento [un empleado que supervisa el cumplimiento de la ley y las normas internas] ha recibido un informe que contiene posibles acusaciones contra ciertos miembros de sus órganos de gobierno", dijo la FIA en un breve comunicado.

"El Departamento de Cumplimiento está revisando estas alegaciones, como es habitual en estos asuntos, para garantizar que se sigue escrupulosamente el procedimiento correcto".

Esta declaración se produce tras algunas acusaciones vertidas contra el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. La BBC informó inicialmente, basándose en un denunciante, que Ben Sulayem habría interferido muy personalmente en el resultado del Gran Premio de Arabia Saudí de 2023. En aquel momento, Fernando Alonso recibió una penalización de 10 segundos por supuestamente trabajar en el coche mientras cumplía su primera penalización -de cinco segundos- según el reglamento. Como consecuencia, Alonso cayó del tercer al cuarto puesto, pero Ben Sulayem supuestamente dijo al representante local de la FIA, el jeque Abdullah bin Hamás bin Isa Al Jalifa, que la sanción era injustificada y debía retirarse, según el denunciante . También fue retirada después de la carrera, devolviendo a Alonso el tercer puesto.

Otro informe de la BBC siguió un día después basado en el mismo denunciante. Concretamente, ese también consiguió informar de que Ben Sulayem había dado instrucciones a los funcionarios de Las Vegas para que buscaran problemas en el recinto a fin de declararlo inseguro. Al final no se encontraron esos problemas y la FIA dio luz verde al circuito urbano, aunque la primera sesión de entrenamientos libres reveló problemas con tapas de alcantarilla sueltas.

Esa acusación contradice lo que el propio Ben Sulayem dijo antes en una entrevista con GP Racing-magazine, cabecera hermana de Motorsport.com, había afirmado. "El presidente de la FIA es quien firma la homologación para el nuevo circuito, o para todos los circuitos. Yo lo apoyé", dijo el presidente de la FIA.

"Podría haber dicho que no [porque no estaba listo a tiempo para la inspección]. Pero en cuanto mi equipo dijo que era seguro ... porque soy piloto, me preocupo por el bienestar de los pilotos y de la gente que les rodea, nuestro personal y los comisarios. Así que lo hice. Fue algo importante. Si hubiera dicho que no, habría sido desastroso [para la F1]. Pero habría sido legal. Pero soy prudente porque amo este deporte. Al fin y al cabo, estamos en el mismo barco. Podemos tener misiones diferentes, pero estamos en el mismo barco. No podemos hundir el deporte".