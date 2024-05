¿Guerra de la gasolina antes de las normas de F1 2026? Así influirá el combustible

Hay una sombra en el desarrollo de los propulsores de 2026 después de que no se aprobara la idea de equipar la F1 con un combustible de emisiones cero. Con la aprobación de un nuevo reglamento que compromete a los grandes constructores en un reto de gran impacto (tendremos motores de 1.000 caballos con mitad de potencia endotérmica y mitad eléctrica), no se ha querido bloquear la investigación en uno de los temas que más caracterizarán a los futuros monoplazas de F1: el combustible no fósil, que será, junto con la energía eléctrica, una de las dos bases de la movilidad futura.

La Fórmula 1, por tanto, se convertirá en un testimonio de las carreras "limpias" que acabará con muchos de los prejuicios que condicionan actualmente la política, especialmente en Europa, y las consiguientes repercusiones sobre el mundo del automóvil, que carga con casi toda la culpa, a pesar de que sólo representa el 13% de las emisiones que se producen a nivel mundial.

El e-combustible, por tanto, tendrá una función estratégica a partir de 2026, pero algunos están subestimando que el combustible podría convertirse en un elemento de rendimiento que no hay que pasar por alto por una serie de factores que, de momento, han permanecido un poco bajo el radar.

¿A qué nos referimos? Aramco, Petronas, Mobil1 y Shell son las petroleras más implicadas en el estudio de nuevos combustibles. Aramco es patrocinador y accionista de Aston Martin, escudería que a partir de 2026 acogerá a Honda como motorista oficial, mientras que Petronas tiene vínculos exclusivos con Mercedes, Mobil1 con Red Bull y Racing Bulls y Shell con Ferrari.

Los árabes, primeros partidarios del e-fuel, han invertido mucho en innovación y llevan años trabajando en el desarrollo de una gasolina sintética que pueda satisfacer las necesidades de la Fórmula 1. Los proveedores de carburantes ecológicos pueden gastar sumas colosales en investigación, mientras que los equipos se ven limitados por los costes controlados del límite presupuestario.

Y existe la duda, en realidad una fuerte sospecha, de que alguien esté tratando de obtener una doble ventaja de esta situación: en primer lugar, disponer de una gasolina mucho más prestacional que la competencia construyendo una ventaja que, según se dice, podría alcanzar valores del 5% de la potencia de los 6 cilindros endotérmicos (estamos hablando de unos treinta caballos de potencia); en segundo lugar, facilitar el desarrollo de las incipientes unidades de potencia 2026 con pruebas realizadas en los bancos de los proveedores y no en los de los fabricantes, donde los controles se hacen no sólo difíciles, sino imposibles.

La impresión, por tanto, es que aquellos que hayan comprendido esta línea de investigación antes que los demás podrán construir una ventaja de rendimiento, dando una impronta muy fuerte al campeonato 2026, quizás desencadenando una "guerra de la gasolina" que hemos visto librar varias veces en la historia de la gasolina...

Seguiremos de cerca todos los acontecimientos...