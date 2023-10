VIDEO: Hamilton asume responsabilidad en choque con Russell en Qatar

El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, se cruzó con George Russell en la primera curva de la carrera del Gran Premio de Qatar, en la que salía con neumáticos blandos, y ambos entraron en contacto.

Tras el impacto, el neumático y la suspensión de Hamilton resultaron dañados. Como resultado, tuvo que decir adiós a la carrera al quedar detenido en la trampa de grava.

Por otro lado, Russell también hizo un trompo y tuvo que entrar en boxes debido a los daños sufridos por su coche. Logró reincorporarse a la carrera para finalizar dentro de los cinco primeros y sumar puntos valiosos en la lucha por el segundo puesto del campeonato de constructores.

Hamilton, que en un principio dio a entender que Russell era el culpable, asumió su responsabilidad tras ver la repetición.

Hamilton dijo: "Lo siento mucho por el equipo porque hoy teníamos la oportunidad de sumar unos buenos puntos".

"En el calor del momento no me di cuenta de lo que había pasado, sentí que me habían golpeado por detrás en la salida pero George probablemente no tenía donde ir".

"Ha sido uno de esos momentos realmente desafortunados. Me alegra asumir la responsabilidad".

"Todo el mundo en el equipo está trabajando increíblemente duro. Así que es muy triste tener un resultado así".

"Es algo que ocurre muy, muy raramente. Espero que George pueda conseguir algunos puntos hoy, le estoy animando".

Hamilton reforzó más tarde su opinión en un tuit al escribir en la red social X: "He visto la repetición del incidente y ha sido culpa mía. Asumo toda la responsabilidad. Pido disculpas a mi equipo y a George", finalizó el siete veces campeón del mundo que se mantiene en tercer puesto del campeonato de pilotos por detrás de Sergio Pérez, quien logró un punto al ser décimo.

