Mercedes llegó a 2024 con la esperanza de volver a luchar por el título tras realizar un cambio de concepto en el monoplaza luego del fallido W14, pero el equipo aún no ha conseguido subir al podio con el W15 que parece fuerte por momentos, pero falla en la correlación.

Red Bull sufrió una rara derrota en el Gran Premio de Miami del domingo, donde Lando Norris de McLaren se hizo con la victoria por primera vez en su carrera en la F1 aprovechando un coche de seguridad que se dio justo cuando el británico tenía que entrar en los pits y, justo después de que los líderes ya habían hecho su parada. Mercedes terminó sexto con Hamilton y octavo con Russell.

Esto llevó a Russell a afirmar que Mercedes es ahora el cuarto equipo más rápido, y a Hamilton se le preguntó cómo respondería a esa valoración al considerar que ya están por detrás de Red Bull, Ferrari y ahora McLaren, quienes introdujeron un nuevo paquete de actualización en el coche del posterior ganador.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo by: Alexander Trienitz

Cuando se le preguntó después del GP de Miami si estaba de acuerdo con la afirmación de Russell, Hamilton respondió: "No lo sé, realmente no entiendo la razón y la importancia de ello".

"Has visto los resultados que hemos tenido y dónde estamos en el campeonato. Así que haz tus suposiciones en consecuencia".

"Obviamente he hecho una buena carrera, no tenía el ritmo de los de delante, pero he podido aguantar gracias al DRS".

"Pero sin el DRS, probablemente habría perdido posiciones", expresó el siete veces campeón del mundo quien vive su última temporada con Mercedes dado que en 2025 pasará a Ferrari.