Hamilton: ¿De qué estoy contento? De haber sobrevivido este año

Para Lewis Hamilton, la única duda en el Gran Premio de Abu Dhabi de final de temporada era si Mercedes sería capaz de mantener el segundo puesto en el campeonato de constructores frente a Ferrari, cada vez más convincente durante las últimas carreras de la campaña.

Como es bien sabido, el fabricante alemán acabó haciéndolo, aunque Hamilton no pudo contribuir en gran medida a este éxito en la carrera final, terminando noveno tras una mala sesión de clasificación. Según el británico, este resultado demuestra lo mucho que han luchado este año donde el coche no ha vuelto a rendir, con una situación que ya se vivió desde el 2022 cuando se introdujeron los monoplazas con efecto suelo.

"No demasiado, la verdad", dijo Hamilton cuando se le preguntó con qué se quedaría de esta temporada. "En general, no ha sido un gran año. En general, no hay mucho que rescatar de este año, por así decirlo. Sólo que he sobrevivido. Probablemente eso es todo".

Esto plantea la cuestión de cómo Hamilton ve el futuro de cara a la temporada 2024. El siete veces campeón dice que su equipo sabe lo que tiene que hacer, pero también señaló que la capacidad de Red Bull para ganar de forma convincente en Abu Dhabi sin mejoras le ha dejado serias dudas.

"En este momento no lo sé realmente. Red Bull acabó ganando por 17 segundos, a pesar de que no habían mejorado su coche desde agosto. Sin duda es un motivo de preocupación. Hemos aprendido mucho sobre el coche. Ahora depende del equipo. Ellos saben lo que tienen que hacer. Ya veremos si lo conseguimos", finalizó el siete veces campeón del mundo que extendió esta campaña su contrato con la firma de la estrella.