Después de retirarse de la carrera en Canadá y luego terminar en un humilde quinto lugar en España, Charles Leclerc ha estado en una situación desesperada desde su victoria en casa en Mónaco. Este fin de semana, su bajo desempeño continuó. Empezó en la sesión de clasificación sprint con un décimo puesto, que se convirtió en un séptimo al final.

Continuó en la calificación con sólo el sexto lugar en la parrilla, y luego empeoró en la carrera. El piloto monegasco sufrió daños en su alerón delantero tras un contacto con Oscar Piastri en la primera curva. Tuvo que detenerse al final de la primera vuelta para sustituir su alerón delantero, poniendo al mismo tiempo neumáticos duros.

"Estoy muy contento de que la carrera haya terminado ", dijo Charles Leclerc. "En primer lugar, perdimos mucho con el cambio del alerón delantero al principio, luego hicimos todo un stint detrás de Lando en el que no pude adelantar porque si no habría tenido banderas azules y habría tenido que dejarle pasar de nuevo".

"Todo esto hizo que fuera muy difícil cuando necesitábamos coger algo de ritmo. Cuando teníamos que usar el ritmo para remontar, estábamos atascados detrás de Lando y el resto luchaba. En primer lugar, no somos lo suficientemente competitivos. Y en segundo lugar, nuestra carrera se vio muy comprometida tras la primera curva".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Ferrari

"Intenté reducir la velocidad, pero creo que... Creo que Checo fue un poco optimista en esa maniobra, nunca termina bien en la primera curva aquí si estás tratando de ir a tres. Dos es bastante complicado, tres es complicado. Oscar no lo sabía, Checo estaba dentro de mí y yo me encontraba como un bocadillo, un espectador. Cuando frenas, Checo frenó aún más tarde y una vez que estás ahí, estás ahí. Así que intenté manejar la situación lo mejor que pude, pero fue imposible".

Después de eso, el piloto de Ferrari se detuvo tres veces más, antes de cruzar la línea de meta en 11ª posición, intercalado entre los dos Alpine de Esteban Ocon y Pierre Gasly. Además, tal y como había explicado Carlos Sainz al principio del fin de semana, las mejoras realizadas por Ferrari durante la ronda anterior en Barcelona habían mejorado ciertos aspectos del monoplaza, pero habían debilitado otros.

Charles Leclerc confirmó los comentarios de su compañero de equipo, explicando que el nuevo paquete había tenido un efecto positivo en los problemas que apuntaba, pero que habían aparecido otros nuevos, dejando a la escudería italiana en un estado de incomprensión, pero sobre todo, por detrás de sus tres rivales, Red Bull, McLaren y Mercedes.

"Ese es el caso, pero viene con otras limitaciones que tenemos que tener en cuenta ahora, porque hemos tenido algunas dificultades desde entonces. Hoy hemos configurado el coche de forma completamente opuesta [en comparación con Barcelona], así que creo que hay mucho que aprender de ambas configuraciones. No me he sentido muy bien en mi lado, pero lo analizaremos, compararemos y esperemos aprender de ello y mejorar."

"Si nos fijamos en los tres últimos fines de semana, hemos tenido problemas, así que aún no tenemos la solución mágica. Hay muy pocas coincidencias en la Fórmula 1, especialmente cuando se trata de dos fines de semana consecutivos. Así que tenemos que ver el problema y analizarlo. Pero estamos viendo las cifras, lo que significa que hemos dado un paso adelante. Sin embargo, hay otras limitaciones que tenemos que analizar para intentar eliminarlas".