Charles Leclerc lo ha conseguido. El piloto monegasco consiguió ganar su carrera de casa, el Gran Premio de Mónaco, en la tercera ocasión en que salía desde la pole position. Nunca antes ningún habitante del Principado había logrado esta hazaña y la victoria de Leclerc entra de lleno en los libros de historia del pequeño estado, pero también de la Fórmula 1 y de Ferrari.

Gran parte del trabajo ya lo había realizado ayer gracias a una espléndida pole position, pero dos veces antes se había encontrado en la misma situación sin tener la oportunidad de traerse la victoria a casa por las razones más dispares.

Esta vez, en cambio, todo salió bien. Mérito suyo, pero también de un Ferrari tácticamente perfecto, que no se dejó condicionar por las dos arrancadas debidas al terrible accidente que provocó Kevin Magnussen al golpear a Sergio Pérez en la subida de Sainte Devote a Casino, replicando una excelente salida y gestionando perfectamente las 78 vueltas.

"No puedo explicar cómo me siento..." admitió Leclerc al final de la carrera, visiblemente emocionado y feliz "Es una carrera tan difícil. Creo que el hecho de haber estado ya dos veces en la pole position y luego no haber podido ganar la carrera hace que esta victoria sea aún más bonita en cierto modo."

Un éxito ganado a pulso, buscado con todas sus fuerzas para cumplir su sueño y el de su padre, que falleció hace siete años después de hacer todo lo posible por acercar a su hijo al automovilismo y verle destacar en las categorías superiores.

"Significa mucho para mí, porque es la carrera que me hizo soñar con ser piloto de Fórmula 1 cuando era niño. Así que sí, fue una carrera difícil emocionalmente porque a 15 vueltas del final sólo esperas que no pase nada, porque ya me estaba emocionando y estaba pensando en mi padre mucho más que en conducir. Él me dio tanto y dio tanto para asegurarse de que yo estuviera aquí hoy, y era un sueño para nosotros que yo corriera aquí y luego pudiera ganar esta carrera. Es increíble".

Leclerc, más que presionar, tuvo que pensar en gestionar el ritmo de la carrera para evitar que los McLaren tuvieran una ventana suficiente para entrar en boxes y llegar detrás de los rojos con neumáticos más frescos.

"Es realmente difícil el fin de semana aquí. Teníamos mucho margen al principio, pero también sabíamos que teníamos que dar casi 78 vueltas con el mismo juego de neumáticos. Fue muy difícil, pero hicimos una gran gestión de los neumáticos. Hubo una gran parte de la carrera en la que tuve que gestionar el margen sobre Russell para evitar que los McLaren hicieran una parada libre en boxes".

"Pero luego todo ha ido bien, he podido apretar más al final y el coche ha ido fantástico. Tengo que dar las gracias al equipo por hacer un trabajo excepcional en los últimos meses y por darme la oportunidad de ganar esta carrera. Es muy especial".

"Quiero dar las gracias a toda la gente de Mónaco. Incluso en el desfile de pilotos fue especial porque vi a mucha gente que conozco en las gradas. Significa mucho para mí este fin de semana, esta carrera, y agradezco a todos el inmenso apoyo. Muchas gracias a todos".