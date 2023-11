Leclerc: solo me importa que Ferrari gane el subcampeonato

Bien empezado está medio hecho. Es un adagio que se cumple a menudo, pero los entrenamientos libres de Fórmula 1 son tan aleatorios que a menudo te dejan con la duda, al menos hasta la clasificación.

Charles Leclerc ha marcado el mejor tiempo del día en los entrenamientos libres 2 del Gran Premio de Abu Dabi, último acto de la temporada 2023, apenas unas milésimas por delante de Lando Norris y poco más de una décima por delante del tricampeón del mundo Max Verstappen.

Las dos sesiones de hoy sólo han mostrado parcialmente el verdadero equilibrio de fuerzas de este fin de semana, pero el piloto monegasco de Ferrari se ha mostrado muy contento con el arranque de su equipo y, sobre todo, con las sensaciones que ha logrado establecer con el SF-23 número 16.

"La primera posición ha sido una buena manera de empezar el fin de semana en Yas Marina, aunque no hayamos dado muchas vueltas. Hicimos unas cuantas con los neumáticos medios, luego cambiamos a los blandos y las sensaciones fueron bastante buenas, así que es una buena señal empezar el fin de semana así, pero Mercedes también empezó bien. Fueron fuertes en los Libres 1, luego no sé qué trabajo hicieron en los Libres 2. Lo bueno fue empezar tan bien, porque sabemos que estaremos luchando con ellos este fin de semana."

"Esperaría a decir que esta pista se nos ha dado bien. Todavía queda una sesión de entrenamientos libres, la calificación, donde solemos ser competitivos, y la carrera, donde la gestión de los neumáticos también será crucial este fin de semana. Sabemos que tendremos que hacer un buen trabajo el domingo. Intentaremos hacerlo lo mejor posible.

Este fin de semana tanto Leclerc como Ferrari tendrán la oportunidad de jugarse dos interesantes posiciones en el Mundial. Max Verstappen y Red Bull ya se han asegurado los títulos, pero el cuarto puesto en el Mundial de Pilotos y el segundo en el de Constructores siguen en juego. Ferrari y Mercedes se juegan el puesto de honor, separados por sólo cuatro puntos.

Foto de: Glenn Dunbar Charles Leclerc, Ferrari SF-23

"Por lo que respecta a la lucha por el cuarto puesto en el Campeonato de Pilotos, no me interesa, pero acabar segundo en el de Constructores estaría bien. Me gustaría que el equipo terminara este fin de semana y la temporada como subcampeón del mundo. Hemos tenido una temporada dura, así que todo el mundo se merece acabar la temporada en una buena posición. En cuanto al título de pilotos, sí, si acabo cuarto está bien, y si no, también. Al final lo que me interesa es ganar el título, las demás posiciones no marcan una gran diferencia.

Las carreras en formato Sprint han terminado, al menos por esta temporada. Sin embargo, los accidentes que sufrieron Carlos Sainz y Nico Hulkenberg en la segunda sesión de entrenamientos libres hicieron que los pilotos pudieran girar muy poco, convirtiendo este fin de semana en una especie de fin de semana Sprint, pero sin la carrera corta.

"Definitivamente se está convirtiendo en un fin de semana complicado porque hoy hemos girado muy poco. Es casi como un fin de semana con un sábado Sprint, que es cuando llegamos a la carrera con muy poca información. Es una situación muy parecida. Pero será muy interesante. Tendremos que intentar maximizar la información que tenemos para traer a casa tantos puntos como podamos".

"También este fin de semana nos centraremos sólo en nosotros, en el trabajo que tenemos que hacer para prepararnos para la carrera y no en lo que hacen o harán nuestros rivales. Tenemos que centrarnos en la gestión de los neumáticos, porque eso será crucial este fin de semana. Luego ya veremos", concluyó Leclerc.